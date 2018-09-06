﻿ И вновь с протянутой рукой: Беларусь надеется получить от России $1 млрд для рефинансирования госдолга. 21.by
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И вновь с протянутой рукой: Беларусь надеется получить от России $1 млрд для рефинансирования госдолга

07.09.2018 07:26 — Разное | Партизан  
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Власти Беларуси намерены обсудить на ближайшей встрече с российскими коллегами вопрос предоставления Беларуси в 2019 году российского госкредита на $1 млрд для рефинансирование части внешнего долга.

Об этом сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас. Белорусско-российские переговоры состоятся 21 сентября с участием президентов и членов правительств.

Комментируя потребности республики во внешнем финансировании, премьер-министр заявил о планах рефинансировать в 2019 году 1 млрд долларов по линии белорусско-российского сотрудничества.
 
«Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса», - отметил Сергей Румас, пишет БелТА.
 
Также во время встречи власти Беларуси и России намерены обсудить предоставление шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на общую сумму 400 млн долларов. Этот вопрос входит в большую повестку переговоров на высшем уровне, подтвердил премьер-министр.
 
В следующем году Беларусь должна выплатить по внешним обязательствам около 3,6 млрд долларов. Власти республики планируют рефинансировать половину выплат, и для этого обратились к правительству России с просьбой предоставить в 2019 году госкредит на 1 млрд долларов. Также с этой целью они хотят привлечь средства от размещения облигаций на китайском рынке и на внутреннем рынке страны.


 
 
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Власти Беларуси намерены обсудить на ближайшей встрече с российскими коллегами вопрос предоставления Беларуси в 2019 году российского госкредита на $1 млрд для...
 
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