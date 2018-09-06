﻿ В Минске 10-летний мальчик был тяжело травмирован рухнувшими на него футбольными воротами. 21.by
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В Минске 10-летний мальчик был тяжело травмирован рухнувшими на него футбольными воротами

07.09.2018 07:25 — Разное | Партизан  
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В Минске на 10-летнего мальчика упали незакреплённые футбольные ворота. Ребёнок получил тяжёлые травмы. По решение прокуратуры, возбуждено уголовное дело о травмировании, сообщает пресс-служба ведомства.

17 августа 2018 года к медикам поступил мальчик с открытой черепно-мозговой травмой (средней степени), переломом лицевых костей черепа с переходом на основание черепа и другими повреждениями головы.

На школьника упали незакреплённые футбольные ворота, когда он играл на озеленённой зоне в границах улиц Лынькова – Тимошенко и Местного проезда.

Родители мальчика решили не писать заявление в милицию. Но исполняющий обязанности прокурора Фрунзенского района Минска принял решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности.
 
Если следователи найдут виновного, то ему грозит либо штраф, либо ограничение свободы до 2 лет.

Следует отметить, что в данном районе уже случались подобные прецеденты. В 2017 году, летом, два ребёнка получили травмы разной степени тяжести на поле возле улицы Жудро.  

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на 10-летнего мальчика упали незакреплённые футбольные ворота. Ребёнок получил тяжёлые травмы. По решение прокуратуры, возбуждено уголовное дело о...
 
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