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Бренд Burberry отказался от натурального меха и ангоры. Одна из причин - позиция Меган Маркл

07.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry официально отказался от использования натурального меха и ангорской шерсти в своих коллекциях — сообщает Esquire.


Культовая вещь бренда — бежевый тренч / womanadvice.ru

Напомним, скандал разгорелся после публикации годового отчета Burberry, из которого стало известно, что компания уничтожила огромное количество товаров, которые не смогла распродать. В том числе — изделия из натурального меха и кожи.

Реакция общества сработала: сначала Burberry перестали включать в свои коллекции изделия из меха, а теперь официально заявили, что вовсе отказываются от меха животных и ангорской шерсти. Кроме того, они прекратят сжигать продукцию, которая не нашла своего покупателя.

«В отдельных случаях нам было важно создавать вещи из меха, но мы всегда настаивали на том, что он должен соответствовать высоким этическим стандартам», — прокомментировала представитель бренда.

Любопытно, что на решение Burberry повлияла народная любимица Меган Маркл.


Фото из удаленного инстаграма Меган Маркл / instagram.com/meghan_markle

— Меган Маркл обожает Burberry. В то же время она принципиально не носит натуральный мех. Если Burberry будет следовать этому запросу королевской семьи, то Модный дом станет одной из самых влиятельных модных компаний Британии. Мы очень рады тому, что бренд следует тренду и отказывается от меха, — прокомментировал директора организации по защите животных The Humane Society Клари Басс.


Меган в пальто Burberry / eonline.com

Такому решению бренда рады и белорусские зоозащитники:

— Burberry решила присоединиться к другим мировым брендам, таким как Gucci, Michael Kors, Versace, Donna Karan, Ralph Lauren, Calvin Klein, объявив, что они перестанут использовать мех в своих коллекциях. Наша ассоциация на протяжении многих лет публиковала материалы о пренебрежении, жестоком обращении и смертях на меховых фермах, поэтому мы очень рады видеть, что еще один яркий модный бренд присоединился к длинному списку, который избегает продажи меховых изделий, — отметила лидер инициативы «Адчыненыя клеткі» Яна Королева.


Животные на звероферме / flickr.com

Животные на звероферме / flickr.com

Животные, спасенные зоозащитниками из Польши / flickr.com

Животные, спасенные зоозащитниками из Польши / flickr.com
 
 
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Производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry официально отказался от использования натурального меха и ангорской шерсти в своих коллекциях
 
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