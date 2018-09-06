На фоне ослабления национальной валюты в последние недели FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по коротким депозитам в белорусских рублях со сроками размещения на месяц и на год, выбрав самые выгодные варианты для вкладчиков.
Вклады на срок до 35 дней
В августе «срубить по-быстрому» за месяц стало менее выгодно в Банке Москва-Минск (падение ставки на 0,5% годовых) и в МТБанке (банк снизил ставку на 1%). Неожиданно рванул вперед Статусбанк, увеличив ставку с 7,5% до 9% годовых. Остальные банки сохранили позиции по ставкам на самый короткий срок размещения.
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/безотзывный
МТБанк
МТБелки
3,5%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
9,2%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Беларусбанк
Тренд
3,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
9,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,1%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 1
6%
отзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
8%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
7,8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,2%
отзывный
Вклады на срок до 400 дней
Сначала банки стремились к заветной цифре 13, но после падения ставки рефинансирования многие снизили планку до 12,5% годовых. Однако часть банков и вовсе не предлагали таких ставок. Так, например, только в этом месяце догнали фаворитов Франсабанк и Цептер Банк, предложив своим клиентам 12,5% годовых. А вот МТБанк решил вычесть 0,2% из ставки по годовому вкладу.