На фоне ослабления национальной валюты в последние недели FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по коротким депозитам в белорусских рублях со сроками размещения на месяц и на год, выбрав самые выгодные варианты для вкладчиков.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады на срок до 35 дней

В августе «срубить по-быстрому» за месяц стало менее выгодно в Банке Москва-Минск (падение ставки на 0,5% годовых) и в МТБанке (банк снизил ставку на 1%). Неожиданно рванул вперед Статусбанк, увеличив ставку с 7,5% до 9% годовых. Остальные банки сохранили позиции по ставкам на самый короткий срок размещения.

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный МТБанк МТБелки

3,5% безотзывный Банк Решение Формула успеха

9,2% безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC 9,2% безотзывный Белагропромбанк @гро 5,5% безотзывный Беларусбанк Тренд 3,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 9% безотзывный Белорусский народный банк Рублю, Ergo Sum 9,2% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1» 8% отзывный БТА Банк БТА Мини 9,1% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 1 6% отзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 8% безотзывный Приорбанк Выше.net 7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online 9% безотзывный Технобанк е-Соло 7,8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд + 9,2% отзывный

Вклады на срок до 400 дней

Сначала банки стремились к заветной цифре 13, но после падения ставки рефинансирования многие снизили планку до 12,5% годовых. Однако часть банков и вовсе не предлагали таких ставок. Так, например, только в этом месяце догнали фаворитов Франсабанк и Цептер Банк, предложив своим клиентам 12,5% годовых. А вот МТБанк решил вычесть 0,2% из ставки по годовому вкладу.

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный Банк Решение Формула успеха

12,5% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный на 12 месяцев

12,5% безотзывный МТБанк МТБелки

11,3% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 11,9% безотзывный Белагропромбанк @gro 11,5% безотзывный Беларусбанк Классик 7,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб 12,5% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный 12,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 10,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 10% безотзывный БТА Банк БТА Профит 10,35% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей 12,5% безотзывный Идея Банк Фирменный 12 плюс 12,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 10% безотзывный Паритетбанк Оптимальный 10,35% безотзывный Приорбанк Выше.net 12,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 12,5% безотзывный Технобанк Максимум 10% безотзывный Франсабанк Верный расчет 12,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония 12,5% безотзывный

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