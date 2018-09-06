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Обзор "коротких" депозитов в рублях: на год оставить деньги в банке стало выгоднее

07.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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На фоне ослабления национальной валюты в последние недели FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по коротким депозитам в белорусских рублях со сроками размещения на месяц и на год, выбрав самые выгодные варианты для вкладчиков.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады на срок до 35 дней

В августе «срубить по-быстрому» за месяц стало менее выгодно в Банке Москва-Минск (падение ставки на 0,5% годовых) и в МТБанке (банк снизил ставку на 1%). Неожиданно рванул вперед Статусбанк, увеличив ставку с 7,5% до 9% годовых. Остальные банки сохранили позиции по ставкам на самый короткий срок размещения.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

МТБанк

МТБелки

3,5%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

9,2%

безотзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Беларусбанк

Тренд

3,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9%

безотзывный

Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

9,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,1%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 1

6%

отзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

8%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

7,8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,2%

отзывный

Вклады на срок до 400 дней

Сначала банки стремились к заветной цифре 13, но после падения ставки рефинансирования многие снизили планку до 12,5% годовых. Однако часть банков и вовсе не предлагали таких ставок. Так, например, только в этом месяце догнали фаворитов Франсабанк и Цептер Банк, предложив своим клиентам 12,5% годовых. А вот МТБанк решил вычесть 0,2% из ставки по годовому вкладу.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

12,5%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный на 12 месяцев

12,5%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

11,3%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

11,9%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

7,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

10,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

10,35%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,5%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный 12 плюс

12,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,35%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,5%

безотзывный

Технобанк

Максимум

10%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,5%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по коротким депозитам в белорусских рублях со сроками размещения на месяц и на год.
 
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