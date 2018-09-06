ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" сыграет в гостях против нижнекамского "Нефтехимика"

07.09.2018 07:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» проведет сегодня третий матч первой выездной серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник «зубров» — нижнекамский «Нефтехимик».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению, старт чемпионата минчанам не удался. В первой игре «Динамо» уступило «Ак Барсу» (0:2), а затем проиграло «Торпедо» (2:3). Причем во второй встрече подопечные Горди Дуайера вели 2:0.

Еще хуже обстоят дела у «Нефтехимика», который дважды был бит на своей площадке. Сначала клуб из Нижнекамска не совладал с «Витязем» (0:1), а затем был разгромлен «Барысом» Андрея Скабелки (1:6).

Примечательно, что тренерами команд являются бывший тафгаи НХЛ — Горди Дуайер и Андрей Назаров.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" проводит сегодня третий матч первой выездной серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник "зубров" - нижнекамский "Нефтехимик".
 
Новости дня
Новости разные
 
Марадона стал техническим директором мексиканского клуба второго дивизиона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика