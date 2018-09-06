Минское «Динамо» проведет сегодня третий матч первой выездной серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник «зубров» — нижнекамский «Нефтехимик».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению, старт чемпионата минчанам не удался. В первой игре «Динамо» уступило «Ак Барсу» (0:2), а затем проиграло «Торпедо» (2:3). Причем во второй встрече подопечные Горди Дуайера вели 2:0.

Еще хуже обстоят дела у «Нефтехимика», который дважды был бит на своей площадке. Сначала клуб из Нижнекамска не совладал с «Витязем» (0:1), а затем был разгромлен «Барысом» Андрея Скабелки (1:6).

Примечательно, что тренерами команд являются бывший тафгаи НХЛ — Горди Дуайер и Андрей Назаров.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.