|
В Бресте пройдет творческий вечер в память Иосифа Кобзона
11 сентября в здании Российского центра науки и культуры пройдет вечер памяти Иосифа Кобзона,
В начале мероприятия прозвучат песни Иосифа Давыдовича в исполнении учащихся Брестского музыкального колледжа им. Григория Ширмы. Затем будет продемонстрирован художественно-документальный фильм о певце, а музыканты и певцы областной филармонии исполнят композиции, которые входили в репертуар народного артиста СССР.
Иосиф Кобзон, напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие пройдет в Российском центре науки и культуры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)