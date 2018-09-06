В Бресте пройдет творческий вечер в память Иосифа Кобзона

11 сентября в здании Российского центра науки и культуры пройдет вечер памяти Иосифа Кобзона, пишет «Вечерний Брест».





В начале мероприятия прозвучат песни Иосифа Давыдовича в исполнении учащихся Брестского музыкального колледжа им. Григория Ширмы. Затем будет продемонстрирован художественно-документальный фильм о певце, а музыканты и певцы областной филармонии исполнят композиции, которые входили в репертуар народного артиста СССР.

Иосиф Кобзон, напомним, умер 30 августа в возрасте 80 лет от онкологического заболевания.