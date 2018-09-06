Если вам нужно жильё

Отдел жилищно-Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома информирует

18 сентября в 18.00 в ГУК «Лоевский районный центр культуры» состоится собрание по вопросу строительства в г.п. Лоев объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Шевелева в г.п. Лоев» по Указу Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 с предоставлением субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом, выдаваемым банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидии на погашение основного долга по этому кредиту гражданам, осуществляющим строительство (реконструкцию) жилых помещений.Решением Лоевского райисполкома от 9 октября 2017 г. №916 «О наделении функциями заказчика, разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта» коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Речицкого района» наделено функциями заказчика и разрешено проведение в установленном порядке проектно-изыскательских работ и строительство объекта «под ключ» «Многоквартирный жилой дом по ул. Шевелева в г.п. Лоев».Согласно графику жилых домов, строительство и финансирование которых осуществляется в 2018 году с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий, утвержденному заместителем председателя Гомельского облисполкома Горбачевым В.В., начало строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Шевелева в г.п. Лоев» запланировано на ноябрь 2018 года, срок ввода в эксплуатацию — 2019 год, количество этажей — 5, количество квартир — 40, общая площадь дома — 3080 м кв.На собрании будут присутствовать представители коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства Речицкого района», ЦБУ № 316 филиала № 300 Гомельского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк».Будут освещены вопросы предоставления субсидий гражданам по Указу Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 г. № 240, порядок кредитования граждан, очередность и возможность строительства квартир в данном многоквартирном жилом доме. Приглашаются граждане г.п. Лоева и Лоевского района, заинтересованные в строительстве квартир в многоквартирном жилом доме.