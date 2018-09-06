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БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Наноспутник Белорусского государственного университета планируется запустить в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции ведущий научный сотрудник лаборатории информационных измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Сергей Семенович, передает корреспондент БЕЛТА.

«В нашем университете создан малый спутник. Он весит примерно 1,5 кг и имеет небольшие размеры — 20x10x10 см. Мы начали реализовывать проект в 2015 году, теперь он на заключительной стадии. Рассчитываем, что наноспутник БГУ будет запущен уже в этом году. Он будет находиться на высоте 530 км. Его запустят в качестве попутной нагрузки. При выведении на орбиту основных, больших спутников дистанционного зондирования Земли, как правило, есть возможность вместе с ними запустить малые спутники, чтобы решать определенные образовательные, научно-исследовательские задачи. К сожалению, предоставить информацию о месте запуска мы пока не можем», — сказал Сергей Семенович.

Наноспутник будет решать несколько задач. «Сам процесс его сборки предполагает образовательный момент. Студенты изучают технологию создания таких спутников. В перспективе спутник во взаимодействии с другими такими же аппаратами сможет решать такие задачи, как контроль за изменением магнитного поля Земли, связь в труднодоступных регионах и другие», — отметил ведущий научный сотрудник.

 
 
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Наноспутник Белорусского государственного университета планируется запустить в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции ведущий научный сотрудник...
 
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