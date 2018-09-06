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Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу. Об этом рассказали участники брифинга по итогам заседания белорусско-польской рабочей группы по совместному развитию Августовского канала, передает корреспондент БЕЛТА.

Ведется совместная работа над порталом об Августовском канале. Проект предполагает в том числе создание панорамных снимков канала, по аналогии с теми, что позволяют погулять по городам на популярных картографических сервисах. Виртуальный путешественник сможет увидеть шлюзы, окружающие ландшафты такими, как их видят на байдарке или яхте.

«Мы совместно с польской стороной продолжим продвижение Августовского канала и окружающих его территорий под единым брендом, — сказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. — Такая работа уже ведется и дает результат, прежде всего в увеличении количества туристов, посещающих Августовский канал».

 
 
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Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу. Об этом рассказали участники брифинга по итогам заседания белорусско-польской рабочей...
 
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