СК завершает расследование двух дел по фактам неуставных отношений в части в Печах

Следственный комитет завершает расследование двух уголовных дел по фактам неуставных отношений в воинской части в Печах, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1» , сообщает БЕЛТА.

«В рамках расследования этого уголовного дела (по факту смерти рядового Коржича. — Прим. БЕЛТА) возбуждено 10 уголовных дел в отношении 13 лиц, касающихся неуставных взаимоотношений в этой воинской части. Восемь дел уже направлены в суд, еще два находятся на завершающей стадии», — сказал Иван Носкевич.

Что касается обвинения фигурантам по делу Коржича, оно предъявлено именно тем военнослужащим, которые, по версии следствия, виновны в самоубийстве рядового. Кроме того, уволен командир части. Командир роты также привлекается к уголовной ответственности.