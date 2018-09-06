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Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов, думаю, что в течение месяца уж точно деньги будут выданы», — сказал Андрей Крайний, говоря о сроках получения Беларусью шестого транша кредита ЕФСР в $200 млн.

Что касается седьмого транша, то условия по нему будут уточняться. Есть перечень процедур, которые нужно выполнить, пояснил он.

 
 
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Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний, передает...
 
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