Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов, думаю, что в течение месяца уж точно деньги будут выданы», — сказал Андрей Крайний, говоря о сроках получения Беларусью шестого транша кредита ЕФСР в $200 млн.

Что касается седьмого транша, то условия по нему будут уточняться. Есть перечень процедур, которые нужно выполнить, пояснил он.