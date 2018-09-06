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Суп из пива c ребрышками. Оригинальный рецепт для вечера пятницы
Если этим вечером вы планируете остаться дома, включить комедию и приготовить что-нибудь эдакое — у нас есть для вас оригинальный рецепт. Рассказываем и показываем, как приготовить суп из пива с ребрышками. Ваш мужчина будет счастлив! Вы тоже.
Готовим суп
Ингредиенты:
Приправы:
Лавровый лист, перец черный горошком, гвоздика созвездиями, соль.
Как готовим?
1. Один литр воды поставьте на огонь, добавьте лавровый лист, перец, гвоздику, нарезанный пластинами чеснок.
2. Говядину и лук порежьте мелкими кусочками, обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла.
3. Когда вода закипит, извлеките лавровый лист и гвоздику. Добавьте говядину с луком.
4. Поварите 15 минут, влейте 0,5 л пива. (Размешивайте, пока не перестанет пениться).
5. Отделите белок от желтка, желтки взбейте венчиком. Интенсивно мешайте суп, вливайте яйца. Добавьте соль по вкусу. Поварите минут 10.
6. Перед подачей порежьте кинзу, укроп и добавьте к порции супа.
По желанию, если привыкли к более сытными или густым супам, можете добавить картофель (его лучше добавить в суп, порезав кубиками, до добавления говядины).
Готовим ребрышки в меду
Ингредиенты:
Приправы: чеснок в порошке, горчица горошком, соль (по желанию для аромата — свежий тимьян).
Как готовим?
1. Ребрышки разрежьте на кусочки параллельно костям.
2. Добавьте соль, чеснок, горчицу. Перемешайте, влейте мед и перемешайте еще раз.
3. Оставьте мариноваться. В идеале — на ночь, но можно на 3−4 часа. Если же времени нет, оставьте в холодильнике хотя бы на 1 час.
4. Духовку прогрейте 15 минут на температуре 200−210 градусов. Утятницу (либо другую удобную вам посуду) смажьте растительным маслом, выложите ребрышки в один слой (для аромата можно посыпать листиками тимьяна), накройте фольгой, подвернув по бокам края.
5. Поставьте в духовку на 30−35 минут. Снимите фольгу и вновь поставьте в духовку. Готовьте еще 10−15 минут (за это время они должны красиво зарумяниться, готовность определяйте по этому признаку).
Блюдо готово, приятного аппетита!
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