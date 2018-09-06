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За прошедшие сутки на территории Гродненской области произошел 1 пожар

07.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
6 сентября в 18.00 поступило сообщение о пожаре вилочного погрузчика "Амкодор", 2009 г.в. вблизи деревни Кошелево Новогрудского района. В результате поврежден моторный отсек. Возгорание было потушено до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).
 
За сутки пожаров в экосистемах не зарегистрировано. С начала года произошел 181 случай загораний сухой растительности на общей площади 67,01 га, 46 лесных пожаров на общей площади 79,89 га и 3 торфяных пожара на общей площади 4,5 га.
 
 
 
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