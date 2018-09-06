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В выходные в Лиде изменят организацию движения транспорта
В Лиде, в связи с проведением праздничных мероприятий по празднованию Дня города и фестиваля «LIDBEER-2018», 8 и 9 сентября изменят организацию движения транспорта. Об этом сообщает
С 8.00 8 сентября до 3.00 9 сентября будут закрыты для движения транспортных средств следующие участки:
— проспект Победы от улицы Радюка до улицы Ленинской;
— улица Советская от улицы Замковой до улицы Мицкевича;
— улица Ленинская от улицы Качана до проспекта Победы;
— улица Тавлая от улицы Советской до улицы Набережной;
— улица Грюнвальдская от улицы Калинина до улицы Замковой;
— улица Замковая.
Ожидается прибытие большого количества гостей, в связи с чем в организацию дорожного движения могут оперативно вносится и другие изменения. На основных транспортных узлах будут дежурить сотрудники ГАИ, которые при необходимости отрегулируют транспортные потоки.
Альтернативные пути объезда указаны зеленым цветом.
Организованные места стоянки обозначены на схеме в виде дорожного знака «Место стоянки». При этом выделена одна парковка для автобусов.
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Изменения вносятся в связи с проведением праздничных мероприятий к Дню города и фестиваля "LIDBEER-2018".
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