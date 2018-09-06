В выходные в Лиде изменят организацию движения транспорта

В Лиде, в связи с проведением праздничных мероприятий по празднованию Дня города и фестиваля «LIDBEER-2018», 8 и 9 сентября изменят организацию движения транспорта. Об этом сообщает ГАИ региона.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

С 8.00 8 сентября до 3.00 9 сентября будут закрыты для движения транспортных средств следующие участки:

— проспект Победы от улицы Радюка до улицы Ленинской;

— улица Советская от улицы Замковой до улицы Мицкевича;

— улица Ленинская от улицы Качана до проспекта Победы;

— улица Тавлая от улицы Советской до улицы Набережной;

— улица Грюнвальдская от улицы Калинина до улицы Замковой;

— улица Замковая.

Ожидается прибытие большого количества гостей, в связи с чем в организацию дорожного движения могут оперативно вносится и другие изменения. На основных транспортных узлах будут дежурить сотрудники ГАИ, которые при необходимости отрегулируют транспортные потоки.





Альтернативные пути объезда указаны зеленым цветом.

Организованные места стоянки обозначены на схеме в виде дорожного знака «Место стоянки». При этом выделена одна парковка для автобусов.