"Ее ущипнули, а она хихикает в ответ". Почему мы стали считать дискриминацию нормой? Мнение

По социальным сетям шагает флешмоб #дамаудобнаявбыту, вызванный небезызвестным высказыванием журналиста одного из белорусских изданий.

И здесь не надо открывать Америку: женщинам всегда полагалось быть удобными.

Удобными для мужчин — это когда муж приходит с работы, а дома чисто, вымыто, выстирано, наготовлено, уроки проверены, дети уложены, жена видит, что ты устал, и не лезет с разговорами.

Удобными для работодателя — когда сотрудница не ходит в декретный отпуск, не берет больничные по уходу за детьми, не отпрашивается на денек по причине ПМС и моет посуду после маленьких корпоративчиков.

Удобными для общества — когда женщина молода, красива и служит для услады глаз, а родив ребенка, закрывается в четырех стенах, не травмируя окружающих детским плачем, сменой подгузников и грудным вскармливанием.

Нас всех с детства учат быть удобными, но девочкам в этом плане традиционно достается больше. Начиная с, казалось бы, безобидного «ты же девочка, уступай» и заканчивая непрошеным «ты же будущая мама, тебе еще рожать, не кури, не сиди на холодном, не носи короткое и тонкое в мороз».

Недавно в новостях писали о том, что министр Норвегии оставил свой пост ради карьеры жены. Безусловно, эта новость, достойная заголовка, особенно в русскоязычном пространстве. Уступать, подстраиваться и жертвовать карьерой ради семьи — это традиционный удел женщин. Мы к такому еще не готовы.

У меня в ленте недавно мелькала реклама клинингового агентства. Мужчина лежит на диване с журналом, молодая красивая стройная девушка с тряпкой рядом что-то моет. Контекст такой: мужчина заказал уборку тайком от жены. То есть, с одной стороны, да, он освободил жену от тяжелого труда, но с другой — он все равно лежит на диване, а женщина моет. Всегда женщина. Более того, всегда молодая, стройная и красивая.

Вся реклама традиционно сопровождается сексуальными молодыми женщинами с расчетом на то, что основной потребитель — гетеросексуальный мужчина. При прочих равных всегда предпочтут именно его, если речь опять-таки не идет о мытье окон.

И вот здесь интересна реакция на флешмоб именно этих «белых гетеросексуальных мужчин». Как обычно, это снова либо "хиханьки-хаханьки", либо раздражение: «снова женщины с жиру бесятся, да кто вас дискриминирует, уймитесь уже».









Привилегии никогда не видны тому, кто ими обладает, и то, что обладающие ими о них не знают, тоже своего рода привилегия. Потому что это значит: им никогда не приходилось задумываться об этом, вникать в какие-то нюансы и тонкости своего положения и положения более угнетаемых и зависимых групп населения.

Простой пример. Молодой мужчина, только с институтской скамьи, без какого-либо опыта пытается устроиться на работу. Ему нелегко. Но по сравнению с молодой женщиной в той же ситуации он, тем не менее, находится в более выгодном положении. Работодатель, вероятнее всего, при прочих равных предпочтет мужчину. Чем выше и престижнее должность, тем более вероятно, что он выберет мужскую кандидатуру. Кроме того, мужчину при этом не будут оценивать внешне, акцентировать внимание на объеме груди, делать неприличные намеки, интересоваться, не собирается ли он в ближайшее время жениться и заводить детей. И да, зарплату мужчине прямо со старта предложат больше.

Есть совсем элементарные вопросы, которые мужчины могут задать себе, чтобы задуматься о своих привилегиях, например.

Отказывали ли вам в приеме на работу только потому, что вы мужчина?

Отказывали ли вам в приеме на работу по причине того, что в ближайшие пару лет вы можете уйти в декретный отпуск?

Отказывали ли вам в приеме на работу по причине того, что у вас есть дети и вы можете часто брать больничные?

Часто ли вы думали о том, что можете попасть в зависимое от жены положение и стать жертвой домашнего насилия?

Боялись ли вы когда-нибудь, что вас изнасилуют?

Выбирая, что сегодня надеть на вечеринку, думали ли вы когда-нибудь о том, что вас изнасилуют из-того, что на вас надето?

Боялись ли вы когда-нибудь лишиться работы, если перестанете позволять начальнику щипать вас за попу?

Недавно я ехала в лифте одной из минских больниц. Мужчина на вид лет семидесяти с бейджем «анестезиолог» взял чемоданчик из рук молодой медсестры и непринужденно ущипнул ее за попу. Она улыбалась, хихикала и говорила «ну что вы, что вы, мне было не тяжело, но спасибо, спасибо!»… Дискриминация не просто есть, она носит такие глобальные масштабы, что считается нормой, ее привычно не замечают. Особенно если не хотят замечать. Да, какое-то движение в сторону цивилизации есть, и мужчины начинают бояться лишиться своих многовековых привилегий, но все же, судя по тенденциям, в ближайшее время беспокоиться им не стоит.

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