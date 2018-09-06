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Михаил Ситько проведет прямую линию

07.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Михаил Ситько проведет прямую линию

В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного исполнительного комитета Михаил Михайлович СИТЬКО в субботу, 8 сентября, проведет «прямую линию» с 9 до 12 часов по телефону 4-54-23.

 
 
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В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного исполнительного комитета Михаил Михайлович...
 
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