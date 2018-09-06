Яблочный сезон: 4 рецепта варенья из яблок

Яблочное варенье – всеми любимое лакомство, которое богато клетчаткой, витаминами и многими микроэлементами. Способов его приготовления множество, и у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но иногда хочется попробовать приготовить что-то новое. Для любителей яблочного варенья, в которых проснулся кулинарный экспериментатор, портал www.interfax.by подготовил подборку интересных рецептов.

Варенье из яблок и брусники





Ингредиенты:

брусника – 1 кг;

кислые яблоки – 2-3 шт.;

сахар-рафинад – 1 кг;

сок половины лимона.

Приготовление

Рафинад положить в таз для варки варенья, смочить 1/2 стакана воды и довести до кипения, размешивая. Как только сироп закипит, перестать мешать и варить, покачивая таз и не допуская карамелизации сахара. Варить сироп до пробы "толстой нитки", снимая с него пену.

Бруснику перебрать, промыть и обсушить. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, каждое разрезать на 8 ломтиков и натереть со всех сторон лимонным соком. Ягоды и ломтики яблок всыпать в сироп, погружая их деревянной ложкой. Огонь при этом следует увеличить, чтобы варенье закипело как можно скорее. Сразу после закипания снять таз с плиты и оставить до остывания, минимум на 2 часа. Остывшее варенье поставить на огонь и еще раз довести до кипения. Опять снять с огня и остудить.

Поставить варенье на маленький огонь. Варить, постоянно снимая пенку и не допуская подгорания. Как только капля сиропа перестанет растекаться по блюдечку, снять таз с огня. Остудить варенье и разложить по стерилизованным банкам.



Яблочное варенье с корицей





Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

сахар – 1,3 кг;

вода – 3 стакана;

корица – 2-3 палочки.

Приготовление

Вымытые яблоки нарезать дольками, присыпать сахарным песком и оставить на 10 часов.

Добавить 3 столовые ложки воды и палочку корицы и варить в 3-4 приема по 5-10 мин. После каждой варки настаивать варенье минимум 10 часов.

В горячем виде разложить в стерильные банки с железными винтовыми крышками.



Яблочное варенье с грецкими орехами





Ингредиенты:

лавровый лист – 1 шт.;

сахар – 175 г;

очищенные грецкие орехи – 150 г;

лимон – 1 шт.;

яблоки – 1 кг.

Приготовление

Вымытые яблоки нарезать ломтиками. Орехи крупно порубить. Лимон разрезать пополам. Поместить яблоки в большой сотейник, добавить 50 мл воды, сахар и лавровый лист. Из половинок лимона отжать в яблоки сок, половинки тоже положить к яблокам. Перемешать, накрыть и готовить 10 мин.

Снять крышку, добавить орехи, увеличить огонь. Готовить, пока не выпарится почти вся жидкость. Удалить из варенья половинки лимона и лавровый лист. Разложить по стерилизованным банкам.

Яблочное варенье с карамелью





Ингредиенты:

ром или коньяк – 100 г;

сахар – 800 г;

небольшой лимон – 1 шт.;

кислые яблоки – 2 кг.

Приготовление

Очищенные яблоки порезать кубиками и выжать на них лимон. В кастрюле растворить 200 г сахара в 1/3 стакана воды и варить, пока сахар не начнет желтеть. Снять с огня, добавить яблоки и перемешать. Всыпать оставшийся сахар и перемешать. Поставить на слабый огонь. После того, как варенье закипит, варить еще 40 минут. Перед снятием с огня добавить алкоголь. Перемешать, выложить в стерилизованные банки и закрыть крышками.