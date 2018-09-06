"Беларусь часто опережает мировые тренды": интервью с вице-президентом Samsung Россия

На выставке IFA 2018 в Берлине компания Samsung анонсировала топовые телевизоры разрешением 8K. Дмитрий Карташёв, вице-президент департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России, в интервью 42.TUT.BY рассказал, зачем производителю столь высокое разрешение в телевизорах и чем белорусский рынок отличается от российского и общемирового.



Дмитрий Карташёв

Даже сейчас 4K-телевизоры не сильно распространены в мире, зачем тогда нужен 8K? Когда телевизоры с таким высоким разрешением, по вашим прогнозам, станут популярнее 4K?

Мы отмечаем устойчивый рост продаж 4K-моделей в странах СНГ. Фактически, их доля в общих продажах компании ежегодно увеличивается примерно на 50%. Мы рассчитываем, что такими темпами к концу 2018 — началу 2019 года на 4K модели в регионе будет приходиться половина продаж в денежном выражении.



Телевизор Samsung Q900R с экраном 8K

8K — это следующий шаг в развитии экранных технологий. Разрешение, которое мы планируем внедрять в качестве стандарта как самого точного и реалистичного из существующих на рынке.

Контент в разрешении 8K сейчас только появляется, но мы решили эту задачу с помощью функции 8K AI Upscaling на базе искусственного интеллекта. Она позволяет улучшить качество изображения до 8К, вне зависимости от качества исходного контента. Поэтому мы ожидаем, что 8K QLED телевизоры станут популярными и постепенно будут увеличивать свою долю на рынке.

В модульном телевизоре The Wall используется технология Micro LED, но новая флагманская 8K-модель выполнена на QLED-матрице. В чем разница между двумя этими технологиями, и когда стоить ожидать появления массовых потребительских телевизоров с Micro LED-экранами?

The Wall и QLED 8К принципиально отличаются в технологическом и функциональном плане.



The Wall от Samsung

В The Wall используется технология Micro LED — модульный самоизлучающий экран (или экран без задней подсветки) с разрешением 4K, который работает с очень маленькими светодиодами в качестве субпикселей. Телевизор выполнен в модульной конструкции, благодаря чему пользователь может собрать большой экран, наиболее соответствующий его нуждам.

QLED 8K — это телевизор с технологией квантовых точек. В настоящее время Samsung развивает технологии QLED TV и Micro LED параллельно. Прорабатываются различные технологические решения, в том числе и разработка QLED телевизоров на основе самоподсвечивающихся пикселей.

Сегодня в бытовой технике появляется все больше smart-функций. Существуют ли какие-либо исследования по поводу активности их использования — например, популярности управления через смартфон холодильником или стиральной машиной?

На сегодняшний день мы наблюдаем, что интерес к использованию smart-функций в бытовой технике постоянно растет. Поколение миллениалов все чаще воспринимает подобные устройства как своих персональных помощников.

По данным различных опросов, две трети европейцев считают, что умные технологии делают их жизнь проще и удобнее. Центром дома становится кухня: 73% пользователей предпочитают готовить и принимать пищу дома, нежели ходить в рестораны, 24% регулярно собираются на кухне с друзьями и родными. Более 35% людей также используют ее как место для отдыха и работы.



Пульт дистанционного управления One Remote

В России и странах СНГ среди «умной» бытовой техники Samsung наибольший интерес вызывают стиральные машины и пылесосы со smart-функциями. Наши наблюдения подтверждают и различные исследования, например, PwC.

По данным компании, наибольший потенциал роста потребления среди бытовой техники показывают приборы, обеспечивающие легкость и быстроту уборки, а также устройства с удаленным управлением: пылесосы, стиральные машины, мультиварки.

Мы также связываем рост активности использования smart-функций в бытовой технике с все большим распространением информации по устройствам, поддерживающим технологии IoT («Интернет вещей»).

В современных смартфонах искусственный интеллект (AI) используется для улучшения качества фотографий через определение типа объекта в кадре. Когда ИИ следует ожидать в других устройствах компании и чем он может быть полезен обычным пользователям? В чем принципиальная разница между ИИ и простыми smart-функциями?

Сегодня технологии машинного обучения уже используются в различных продуктах компании. Например, для улучшения качества изображения, распознавания объектов в смартфонах и Smart TV.

В соответствии с глобальной стратегией компании, технологии искусственного интеллекта будут присутствовать во всех продуктах Samsung к 2020 году. К основным задачам, которые будут решаться с их помощью, относится взаимодействие с устройствами (телевизоры, смартфоны, бытовая техника) при помощи интеллектуального ассистента Bixby, улучшение изображений и видео, помощь в создании пользовательского контента.



Интерфейс приложения для управления различными бытовыми приборами

Когда мы говорим о smart-функциях, то, как правило, подразумеваем использование традиционных алгоритмов. Например, для обработки фото и видео существует множество алгоритмов обработки сигналов (signal processing), которые хорошо себя зарекомендовали. С их помощью можно улучшать контраст и цветопередачу. Но когда заходит речь о таких технологиях, как Super-Resolution, 8K и видео 360, этих алгоритмов уже недостаточно.

Им на смену приходят алгоритмы на основе глубокого машинного обучения, которые повышают качество и точность работы. Они могут выполнять интеллектуальные функции: искать важные моменты на видео, улучшать качество фото путем создания дополнительных деталей в изображении, даже подсказывать пользователю, как лучше позировать перед камерой на основе изучения большой базы профессиональных фотографий.





Раньше возможности применения технологий искусственного интеллекта были сильно ограничены производительностью устройств как для конечных пользователей, так и для исследователей — ведь для глубокого обучения нужно обрабатывать огромные массивы данных.

Нынешнее поколение устройств компании уже способно обрабатывать различные алгоритмы, используя только внутренние ресурсы. В будущем вычислительная мощность всех устройств будет только расти, поэтому следует ожидать «бума» технологий искусственного интеллекта уже совсем скоро.

Каковы особенности рынка потребительской электроники в Беларуси? Что отличает белорусский рынок от российского, и общемирового?

Беларусь часто опережает российские и мировые тренды в освоении новых технологий и новых продуктов. Это касается не только телевизоров, но и бытовой техники, и мобильных устройств.

Так, например, мы отмечаем высокий процент продаж стиральных машин Add Wash и флагманских смартфонов серий Galaxy S и Galaxy Note, а продажи 4K-телевизоров опережают продажи Full HD-моделей.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры Samsung: