"Мне есть что скрывать". "Мисс Минск - 2018" о борьбе с проблемной кожей и переходе на веганство

Бывало ли так, что, взглянув утром в зеркало, вы не узнавали себя? То ли дело девушки «с обложки». Включаешь телевизор, а там они — красивые, стройные и с укладкой. В 6 утра. Ну как у них это получается?

В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

В рамках проекта мы заглядывали к Анне Бонд , Надежде Тимофеевой , Катерине Раецкой , Ольге Рыжиковой , Алене Ланской , Искуи Абалян , Дарье Реут , Наталье Бибиковой и Марии Василевич .

А сегодня встретились с новоиспеченной «Мисс Минск» Анжеликой Скоморох, чтобы узнать, как изменилась ее жизнь после победы в конкурсе красоты.





— Мое утро начинается с двух стаканов теплой воды — это нужно, чтобы «запустить» организм — и чашечки кофе. Вообще я уже лет пять как отказалась от вредных привычек: в моей жизни нет места сигаретам и алкоголю. Но от кофе отказаться пока не смогла. (Смеется.)

Поскольку я веган и в моем рационе нет продуктов животного происхождения, завтракаю я чаще всего овсянкой. Могу туда добавить ложку меда, сухофрукты, бананы, летом — ягоды. Иногда овсянке предпочитаю тост с авокадо: это как хлеб с маслом, только веганский вариант.

К веганству я пришла по этическим соображениям: с детства люблю животных, постоянно подбираю котят на улице и ищу им новый дом. Первые попытки перейти на растительное питание были еще в школьные годы, но родители посчитали, что без мяса мне не прожить. Лет в 18 я соблюдала Великий пост — 49 дней. Было легко, но такой тип питания все равно не прижился. Лишь через некоторое время я встретила единомышленника, который на собственном примере показал, что отказаться от мяса и молочных продуктов без ущерба для здоровья можно. Тогда я окончательно стала веганом.





— Минимальный уход за кожей лица у меня был всегда: в юности я страдала от акне. С возрастом проблема не уходила, а после перехода на растительную пищу и вовсе случилось обострение: все лицо было покрыто мелкими прыщикам, мне казалось, что хуже просто некуда. Мне сказали, что так организм «перестраивается», и эту ситуацию нужно просто пережить. Действительно, спустя время проблемы с кожей ушли.

Как и у всех девушек, у меня есть свой утренний «ритуал». Обязательный этап — умывание с пенкой или гелем. Я обладательница жирной кожи, и различные демакияжи и мицеллярки мне не подходят: есть ощущение, что кожа недостаточно очищена. Сейчас у меня корейский очищающий гель с отбеливающим эффектом: он отлично смывает макияж и борется с пост-акне.

Тоник, честно скажу, внедрила в свой уход совсем недавно. Я редко хожу к косметологам, но каждый раз, когда попадала к кому-то на консультацию, слышала разное: то предлагали хлоргексидином кожу протирать, то рекомендовали жесткие спиртовые «болтушки», после которых сохла кожа… А недавно мне наконец объяснили, что тоник восстанавливает рН кожи — и я стала им пользоваться.

Крем использую один и тот же утром и вечером: у него очень легкая текстура, то, что нужно для жирной кожи.





— Очень люблю использовать маски, если есть время. Если времени нет, все равно наношу маску на лицо, на волосы — оливковое масло, и… отправляюсь делать уборку! (Смеется).

С волосами я вообще ничего не делаю. Последние 1,5 года даже красить перестала, и вижу разницу в их качестве. Так что всем, у кого нет выраженной седины, рекомендую отказаться от жестких красителей.

Для ухода за кожей тела люблю использовать кокосовое масло, но это скорее вечерний вариант, потому что до конца оно не впитывается. Люблю также делать скрабы из кофейной гущи и натираться после душа или бани морской солью: кожа после этого как у младенца!

В основном предпочитаю натуральный уход. Постоянно убеждаюсь в том, что лучше природных средств ничего не придумано, и чем меньше «химии» на нас, тем лучше. Но, конечно, я не отвергаю готовые косметические продукты — все-таки мы живем в современном мире.

— Перед покупкой средства проверяете, тестировалось ли оно на животных?

— Да, я смотрю на наличие соответствующего знака на упаковке и читаю состав. Но, к сожалению, в местных магазинах редко нахожу средства с пометкой «Не тестируется на животных». То ли производители не считают нужным ставить это обозначение, то ли действительно косметика не совсем этичная… В общем, смотришь на тюбик и надеешься, что его содержимое ни на чьи уши не мазали. Нет на этикетках и значков «Подходит для веганов», хотя состав хороший.





— Я никогда не участвовала в конкурсах красоты. Знакомые интересовались почему, ведь я строила модельную карьеру. И говорили, что можно было бы добиться определенных успехов в моделинге с моей внешностью… Но не с моим характером! (Смеется.)

Почему пошла на «Мисс Минск»? Просто почувствовала, что хочу проявить себя. К тому же я подходила по всем параметрам, в том числе и по возрасту, так что решила отправить заявку. Если честно, я шла не за победой: конкурс красоты для меня — это новый опыт, знакомства, интересное времяпрепровождение.

Перед днем Х я пару раз сходила в солярий, потому что кожа у меня бледная, а купальники все-таки обязывают. Худеть специально для дефиле не пришлось: я и так дважды в неделю хожу на тренировки и держу себя в форме.





— Перед шоу я узнала, что получила приз зрительских симпатий в голосовании на LADY, и решила, что звание «Мисс Минск» мне уже не светит: обычно на конкурсах красоты эти два титула одна и та же участница не получает. Поэтому когда мне сказали, что я выиграла… я не поверила.

Поменялось ли что-то в моей жизни? Пожалуй, нет. На следующий день я так же пошла стричь собачек (Анжелика работает грумером. — Прим. редакции). (Смеется). Правда, ко мне стали проявлять интерес как к медийной персоне. Например, скоро пройдет экофестиваль «Пастернак», и меня пригласили выступить там спикером. В свое время я сама ходила на такие мероприятия и именно там видела реальных людей, которые мотивировали на отказ от животной пищи. Так что мне очень приятно будет поделиться своим опытом.

Конечно же, я видела негативные высказывания в мой адрес, но сказать, что они меня расстроили, не могу. Я была готова к этому: человек не может всем нравиться. Кто-то, возможно, отдавал предпочтение другим конкурсанткам — и это нормально.





— После конкурса все, кто видел меня без макияжа, говорили: чем меньше на мне «декоративки», тем лучше. Мне и самой большее удовольствие доставляет чистое лицо: с макияжем я выгляжу и чувствую себя старше. К тому же на моей коже все «плывет», будто идет какое-то отторжение. (Улыбается.)

Собственно, поэтому декоративной косметики у меня еще меньше, чем ухаживающей. Есть легкий тон на каждый день, более плотный «на выход», пудра, карандаш для бровей, тушь и два оттенка теней: светлый на все веко и темный для затемнения складки. И это не просто мой ежедневный набор — это вообще весь набор! (Смеется.)

Конечно, мне есть что скрывать: пигментацию, синеву под глазами… Но для этого вполне достаточно тонального крема и легкой пудры.





— Читательницам LADY я желаю любить и принимать себя. Ведь наша природная красота — то, что делает нас уникальными, не похожими на других! И это вовсе не призыв перестать за собой ухаживать: напротив, когда мы кого-то действительно любим, нам хочется не менять его, а заботиться и отдавать самое лучшее. И в отношении нас самих это тоже работает.