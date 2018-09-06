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Повесившийся в Слониме солдат говорил матери, что убежит из части

07.09.2018 09:06 — Разное | UDF  
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Воинская часть в Слониме. Фото Александра Буракова, DW
Земляки погибшего солдата рассказали о нем и его семье.

6 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что днем ранее в одной из воинских частей Слонимского гарнизона 20-летний рядовой совершил самоубийство. В сообщении была указана фамилия солдата — Орлов А.В.

В ведомстве подчеркнули, что «предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы».

О гибели солдата в Слониме еще 5 сентября сообщил ресурс hronika.by, назвавший номер части, в котором произошла трагедия, — в/ч 33933.

Как стало известно «Салідарнасці», погибший военнослужащий Александр Орлов призывался в армию из деревни Красное Кореличского района.

Мы поговорили с земляками солдата. Подробности настораживают.


Звонил матери за несколько часов до гибели

Как рассказали «Салiдарнасцi» земляки солдата, новость о его смерти взбудоражила деревню. Знакомые и соседи говорят, что Александр несколько раз просил мать сделать все возможное, чтобы его комиссовали со службы. Якобы просил у нее денег по телефону.

По словам соседей, мать погибшего Ольга Ш. рассказала, что говорила с сыном вечером 5 сентября. И тот якобы пообещал убежать из части, если она ему ничем не поможет. Женщина попросила потерпеть, предупредив сына, что если тот сбежит, то его посадят за дезертирство. А через несколько часов ей сообщили о суициде сына. В тот самый вечер к ней приезжали из милиции.


Мать солдата весной похоронила мужа

В мае этого года мама солдата из Красного похоронила мужа, отчима Александра. На похороны из армии приехал сын.

— Он очень хорошо поддержал мать тогда. Обещал, как вернется из армии, сделает ремонт в доме, — рассказали земляки солдата.

У Александра Орлова остались две сестры. Старшая, от его родного отца, вышла замуж. Младшая учится в школе в младших классах.


Второй суицид в Слониме — и снова Кореличи

За последние пять лет это второй случай суицида в слонимской части. О первом сегодня вспоминают жители деревни Красное. Так совпало, что в конце 2013-го в той же части (а как утверждают земляки Александра, и в той же роте) покончил с собой военнослужащий из Кореличей Денис Ш.

Как и в случае с Александром Орловым, основной версией произошедшего в 2013-м следователи назвали «самоубийство из-за проблем в личной жизни». Якобы молодой человек поссорился с девушкой. Родные солдата и его девушка с этой версией не согласились. На странице мамы Дениса в соцсетях ежегодно появляются его фото.

 
Теги: Новости
 
 
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