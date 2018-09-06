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Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

07.09.2018 08:05 — Разное | UDF  
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Надежда Бабкина Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов. Итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы опубликованы на сайте российского отделения Transparency International.

Надежда Бабкина занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям и одновременно руководит фольклорным театром «Русская песня». «Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — говорится в расследовании. По данным Transparency International, за год Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму почти семи миллионов рублей.

Кроме Бабкиной, в конфликте интересов заподозрили лыжника, зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александра Легкова, члена ​комиссий Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку и шесть других депутатов. Авторы расследования отмечают, что ситуация, когда должностное лицо может использовать свои полномочия для личной выгоды, не нарушает закон. Однако неуведомление о конфликте интересов может рассматриваться как желание скрыть свою заинтересованность и попадает под действие закона «О противодействии коррупции».

В октябре 2017 года у 14 художественных руководителей государственных театров, в том числе у Юрия Куклачева, Надежды Бабкиной, Константина Райкина, Олега Меньшикова и Кирилла Серебренникова, выявили конфликт интересов.

Transparency International — автономная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. «Трансперенси Интернешнл — Россия» включена Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года.

 
 
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Певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов.
 
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