Марадона стал техническим директором мексиканского клуба второго дивизиона



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Сначала клуб разместил приветственный твит, а через несколько часов выпустил пресс-релиз, уточняющий его должность в клубе. «Дорадос» сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики.Отметим, что Диего Марадона также является председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест». Не исключено, что он будет совмещать должности. По меньшей мере, сам аргентинец неделю назад, поздравляя президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения, заявил о своей готовности приступить к работе в Бресте. Это сообщение до сих пор есть на его странице в Instagram.