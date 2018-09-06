



— Все билеты действительны! Объявленный ранее показ спектакля «Саломея» на 14 октября переносится на 20 октября, —на сайте «Большого».Причины переноса руководство театра не комментирует. Известно, что накануне переноса православные верующие направилив Администрацию президента и Генпрокуратуру и назвали оперу антихристианской.В тексте обращения указано, что премьера «Саломеи» (первоначально заявленные даты — 9 и 10 сентября. — Прим. ред.) назначена «накануне скорбного для православных христиан нашей многострадальной Родины дня усекновения главы святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (отмечаемого 11 сентября. — Прим. ред.)». Верующие назвали оперу «кощунством под эгидой Министерства культуры».Таким образом, новый, 86-й, сезон в Большом театре откроется двумя другими спектаклями — «Петрушка» Стравинского и «Шехеразада» Римского-Корсакова.поставлена по одноименной драме. В ее основе — история Саломеи, падчерицы тетрарха Ирода Антипы. Саломея обольстила Ирода исполнением «танца семи покрывал». В награду за танец попросила принести голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде. Ирод Антипа исполнил ее желание.Трактовка библейского сюжета вызвала скандал в Англии. Пьеса долгое время запрещалась как в Великобритании, так и в России из-за того, что выводить на сцену библейских персонажей было нельзя.***Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. Жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал для очищения от грехов и покаяния иудеев священные омовения/окунания, которые после стали называться таинством крещения. Крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. По желанию Саломеи и ее матери, иудейской царицы Иродиады, был обезглавлен. Царица хотела смерти Иоанна Крестителя из-за того, что Иоанн публично осуждал Иродиаду за связь с братом своего мужа.Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается РПЦ 11 сентября.