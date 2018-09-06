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После письма православных верующих в Минске перенесли премьеру оперы "Саломея"

07.09.2018 07:41 — Разное | UDF  
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Премьера оперы Штрауса «Саломея» в Большом театре перенесена. Вместо 9 и 10 сентября она состоится 18 и 19 октября.

— Все билеты действительны! Объявленный ранее показ спектакля «Саломея» на 14 октября переносится на 20 октября, — сообщается на сайте «Большого».

Причины переноса руководство театра не комментирует. Известно, что накануне переноса православные верующие направили письмо в Администрацию президента и Генпрокуратуру и назвали оперу антихристианской.

В тексте обращения указано, что премьера «Саломеи» (первоначально заявленные даты — 9 и 10 сентября. — Прим. ред.) назначена «накануне скорбного для православных христиан нашей многострадальной Родины дня усекновения главы святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (отмечаемого 11 сентября. — Прим. ред.)». Верующие назвали оперу «кощунством под эгидой Министерства культуры».

Таким образом, новый, 86-й, сезон в Большом театре откроется двумя другими спектаклями — «Петрушка» Стравинского и «Шехеразада» Римского-Корсакова.

Опера «Саломея» Рихарда Штрауса поставлена по одноименной драме Оскара Уайльда. В ее основе — история Саломеи, падчерицы тетрарха Ирода Антипы. Саломея обольстила Ирода исполнением «танца семи покрывал». В награду за танец попросила принести голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде. Ирод Антипа исполнил ее желание.

Трактовка библейского сюжета вызвала скандал в Англии. Пьеса долгое время запрещалась как в Великобритании, так и в России из-за того, что выводить на сцену библейских персонажей было нельзя.

***

Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. Жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал для очищения от грехов и покаяния иудеев священные омовения/окунания, которые после стали называться таинством крещения. Крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. По желанию Саломеи и ее матери, иудейской царицы Иродиады, был обезглавлен. Царица хотела смерти Иоанна Крестителя из-за того, что Иоанн публично осуждал Иродиаду за связь с братом своего мужа.

Церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается РПЦ 11 сентября.

 
 
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Премьера оперы Штрауса «Саломея» в Большом театре перенесена. Вместо 9 и 10 сентября она состоится 18 и 19 октября.
 
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