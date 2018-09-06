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Победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2018» наградят 7 сентября

07.09.2018 09:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минску исполняется 951 год! Первые аккорды праздничных мероприятий прозвучат уже сегодня, 7 сентября, – состоится традиционное награждение победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер – 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году в нем приняли участие 19 тысяч работников предприятий и организаций Минска. 8 сентября свои награды получат лауреаты конкурса «Минчанин года». После всех желающих приглашают побывать на фестивале «Мiнск старажытны», увидеть модные показы у ратуши.

Победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2018» наградят 7 сентября

Подготовились к празднику также Белгосцирк, Минский зоопарк и Ботанический сад. На вечер запланировано музыкально-пиротехническое шоу у Дворца спорта. Воскресенье, 9 сентября, будет не менее насыщенным: каждый желающий сможет присоединиться к празднику дружбы «Италия-Беларусь» и отметить День танкистов в парке Победы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минску исполняется 951 год! Первые аккорды праздничных мероприятий прозвучат уже сегодня, 7 сентября, – состоится традиционное награждение...
 
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