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Электрический кроссовер Ford дебютирует в 2020 году. В компании обещают "привлекательную цену"

07.09.2018 09:12 — Разное | Tut.by  
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Компания Ford накануне поделилась первой «дразнилкой» с изображением кормы будущего кроссовера на электротяге, дебют которого запланирован на 2020 год. Его дизайн, если верить фордовцам, будет вдохновлен внешним обликом спорткара Mustang.


По крайней мере, на обнародованном тизере кроссовера с заводским индексом CX430 можно рассмотреть трехсекционные фонари в духе Mustang. Разработкой электрического «паркетника» занимается специальное подразделение Team Edison — в общей сложности, до 2022 года «Команда Эдисон» намерена создать и вывести на рынок 16 электромобилей Ford и дочерней марки Lincoln. Инвестиции в электрификацию линейки Ford составят 11 миллиардов долларов.

В основу будущего кроссовера ляжет переднеприводная платформа C2, на которой создается также новое поколение Kuga (на ней же создан и новый Focus). В компании уже сейчас говорят о том, что предложат новый электромобиль по цене, «которая понравится клиентам». Известно также, что запас хода на одной зарядке у будущего электрического SUV составит около 480 км.

 
 
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Запас хода на одной зарядке у будущего электрического SUV составит около 480 км.
 
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