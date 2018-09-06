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Юные жлобинчане могут принять участие в Международном православном литературном конкурсе
07.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Юные жлобинчане могут принять участие в Международном православном детско-юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелева «Лето Господне».
На конкурс принимаются литературные творческие работы учащихся 6-12-х классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей, воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования не старше 18 лет.
Рекомендуются темы: 1030-летие Крещения Руси и 100-летие расстрела Царской семьи. Конкурс будет проходить в трёх возрастных группах: 6-7-е, 8-9-е и 10-12 классы. Приём работ и их оценка – по 1 декабря 2018 года. Подробности на сайте
Н.ВОРОНОВИЧ.
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Юные жлобинчане могут принять участие в Международном православном детско-юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелева «Лето Господне». На...
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