Юные жлобинчане могут принять участие в Международном православном литературном конкурсе

Юные жлобинчане могут принять участие в Международном православном детско-юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелева «Лето Господне».

На конкурс принимаются литературные творческие работы учащихся 6-12-х классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей, воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования не старше 18 лет.

Рекомендуются темы: 1030-летие Крещения Руси и 100-летие расстрела Царской семьи. Конкурс будет проходить в трёх возрастных группах: 6-7-е, 8-9-е и 10-12 классы. Приём работ и их оценка – по 1 декабря 2018 года. Подробности на сайте http://letogospodne.ru/ .

Н.ВОРОНОВИЧ.



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