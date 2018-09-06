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Торт-великан установили в Минске ко Дню города

07.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Торт-великан установили в Минске ко Дню города

Торт-великан установили сегодня у Минской ратуши ко Дню города, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

"Возле ратуши появился огромный торт ко Дню рождения столицы. Чуть позже на нем появятся три свечи с объемными цифрами 9, 5, 1", - отметили в исполкоме.

Как сообщалось ранее, праздничная программа, посвященная Дню города, развернется в городе 8 сентября на 20 площадках. Гостей ожидают фестиваль "Мiнск старажытны", модные показы у ратуши, физкультурно-спортивный праздник, велобиатлон, фестиваль здорового питания Slow Food 2018. Мероприятия пройдут во всех районах столицы, а также в Белгосцирке, Минском зоопарке и Ботаническом саду. Вечером минчан и гостей столицы ждет музыкально-пиротехническое шоу у Дворца спорта.


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Торт-великан установили сегодня у Минской ратуши ко Дню города, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме. "Возле ратуши появился огромный торт ко Дню рождения...
 
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