«Белнефтехим»: ценообразование на топливо должно зависеть от цен на нефть



О новом для страны механизме образования цен на топливо заявил Владимир Сизов, зампредседателя концерна. Он в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» вновь рассказал об убытках при продаже топлива на внутреннем рынке, о том, что ранее экспорт покрывал эти убытки, а сейчас все изменилось. По его словам, сейчас думают изменить и процесс формирования цены для внутреннего рынка.

«Когда цены на сырье для белорусских НПЗ выравниваются с мировой конъюнктурой, ведется работа, результатом которой должно стать формульное ценообразование на нефтепродукты в зависимости от цен на нефть, — заметил Сизов. — Эти меры позволят обеспечить эффективные условия для работы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях». Попросту говоря, цена на топливо на белорусских АЗС может быть привязана к мировым ценам на нефть.

«Процесс идет, он непростой. Мы понимаем интересы государства, стремление сохранить социальную цену на один из важных продуктов для потребителей — топливо, — дополнил зампредседателя „Белнефтехима“. — Со своей стороны мы ставим вопрос о том, что для поддержания нефтеперерабатывающей отрасли в работоспособном состоянии, для возможности проводить реконструкцию, развиваться, получать продукты, которые будут удовлетворять существующим и перспективным требованиям качества, должно быть четкое, прозрачное ценообразование внутри страны. Цены на нефтепродукты должны отражать реальную стоимость сырья, из которого они получены. Согласно законам экономики любой завод должен получать обоснованную прибыль для того, чтобы поддерживать свое существование и направлять финансовые средства на дальнейшее развитие».

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