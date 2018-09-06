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Ещё одна смерть… Рядовой покончил жизнь самоубийством в Слонимском гарнизоне
07.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Предварительно, причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в воинской части работает комиссия Министерства обороны.
В Минобороны выразили соболезнования родным военнослужащего и пообещали оказать необходимую помощь.
— Предварительно, причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. Дополнительные сведения будут появляться по мере расследования, — сказали в Министерстве обороны.
onliner.by
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Пятого сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий рядовой. Парню было 20 лет, до окончания службы ему оставалось...
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