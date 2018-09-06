Ещё одна смерть… Рядовой покончил жизнь самоубийством в Слонимском гарнизоне



Пятого сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий рядовой. Парню было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода, сообщает Министерство обороны.

Предварительно, причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в воинской части работает комиссия Министерства обороны.

В Минобороны выразили соболезнования родным военнослужащего и пообещали оказать необходимую помощь.

— Предварительно, причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. Дополнительные сведения будут появляться по мере расследования, — сказали в Министерстве обороны.

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