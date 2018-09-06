ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В путь к знаниям, что дают путёвку в жизнь

07.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

В путь к знаниям, что дают путёвку в жизнь

С поздравлений в День знаний и пожеланий мира, добра и благополучия всем учащимся, педагогам и родителям начал своё выступление на школьной линейке в Светиловичах депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков. Также народный избранник пожелал ребятам за предстоящий год получить массу знаний, ведь образование — это тот путь, который даст путёвку в жизнь. Педагогам он пожелал талантливых и послушных учеников. Родителям — любить и гордиться успехами своих детей.  Николай Андреевич передал в дар школе детские познавательные книги.


В путь к знаниям, что дают путёвку в жизнь

Как человека, у которого слова не расходятся с делом, и который всегда выполняет свои обещания, Николая Василькова на торжестве с особым почётом представил директор средней школы Олег Глазунов. Только благодаря личной инициативе депутата Палаты представителей в этом году школе стало возможно получить значительную материальную поддержку из областного бюджета на ремонт здания. За полгода около ста старых, небезопасных, пропускающих холод окон были заменены на надёжные пластиковые. Обновлены окна во всех кабинетах, на коридорах и лестничных проёмах. Отныне обучение здесь для 125 школьников первых-одиннадцатых классов, 23 педагогов и администрации будет проходить в более комфортных условиях.

Олег Валерьевич от имени педколлектива вручил Николаю Андреевичу благодарственное письмо. Директор школы также поблагодарил учителей, воспитателей и технический персонал за участие в подготовке школы к новому учебному году. Этим летом всем пришлось изрядно потрудиться, приводя в порядок помещения и территорию учебного учреждения.

Олег Глазунов не поскупился на добрые слова и в адрес сельскохозяйственного предприятия «Светиловичи» РУП «Гомельхлебпром», которое периодически оказывает школе всестороннюю поддержку. Так и в этот раз, на линейке, все 12 первоклашек получили новенькие симпатичные рюкзачки с необходимым набором канцелярских принадлежностей и сладкие подарки.

С началом учебного года светиловичских учеников, учителей и родителей также поздравили помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Михаил Савостов, председатель Светиловичского сельисполкома Олег Азарченко, начальник местного пожарного аварийно-спасательного поста Сергей Осипов.

Наталья ТИТУШКИНА.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С поздравлений в День знаний и пожеланий мира, добра и благополучия всем учащимся, педагогам и родителям начал своё выступление на школьной линейке в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Торт-великан установили в Минске ко Дню города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Герой працы
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика