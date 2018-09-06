В путь к знаниям, что дают путёвку в жизнь





С поздравлений в День знаний и пожеланий мира, добра и благополучия всем учащимся, педагогам и родителям начал своё выступление на школьной линейке в Светиловичах депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков. Также народный избранник пожелал ребятам за предстоящий год получить массу знаний, ведь образование — это тот путь, который даст путёвку в жизнь. Педагогам он пожелал талантливых и послушных учеников. Родителям — любить и гордиться успехами своих детей. Николай Андреевич передал в дар школе детские познавательные книги.







Как человека, у которого слова не расходятся с делом, и который всегда выполняет свои обещания, Николая Василькова на торжестве с особым почётом представил директор средней школы Олег Глазунов. Только благодаря личной инициативе депутата Палаты представителей в этом году школе стало возможно получить значительную материальную поддержку из областного бюджета на ремонт здания. За полгода около ста старых, небезопасных, пропускающих холод окон были заменены на надёжные пластиковые. Обновлены окна во всех кабинетах, на коридорах и лестничных проёмах. Отныне обучение здесь для 125 школьников первых-одиннадцатых классов, 23 педагогов и администрации будет проходить в более комфортных условиях.

Олег Валерьевич от имени педколлектива вручил Николаю Андреевичу благодарственное письмо. Директор школы также поблагодарил учителей, воспитателей и технический персонал за участие в подготовке школы к новому учебному году. Этим летом всем пришлось изрядно потрудиться, приводя в порядок помещения и территорию учебного учреждения.

Олег Глазунов не поскупился на добрые слова и в адрес сельскохозяйственного предприятия «Светиловичи» РУП «Гомельхлебпром», которое периодически оказывает школе всестороннюю поддержку. Так и в этот раз, на линейке, все 12 первоклашек получили новенькие симпатичные рюкзачки с необходимым набором канцелярских принадлежностей и сладкие подарки.

С началом учебного года светиловичских учеников, учителей и родителей также поздравили помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Михаил Савостов, председатель Светиловичского сельисполкома Олег Азарченко, начальник местного пожарного аварийно-спасательного поста Сергей Осипов.

Наталья ТИТУШКИНА.