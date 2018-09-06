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Двери гимназии города Ветки широко распахнулись перед учащимися

07.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Двери гимназии города Ветки широко распахнулись перед учащимися

В новом учебном году 48 первоклассников собрались во дворе учреждения, чтобы сделать свой первый шаг в страну знаний. Небольшое волнение, красивые букеты цветов и горящие искренним интересом детские глаза… Торжественная линейка прошла традиционно в тёплой атмосфере.

Двери гимназии города Ветки широко распахнулись перед учащимися

Нынешнее 1 сентября для гимназии — праздник особый. На протяжении трёх летних месяцев здесь полным ходом шли работы по благоустройству территории учреждения: обустраивались спортивные площадки, появились специальное поле для мини-футбола, гимнастический городок для младших и старших классов, площадка для изучения ПДД, беговые дорожки с искусственным покрытием, было установлено наружное освещение, ограждения и скамейки.  

С приветственным словом к присутствующим обратился директор гимназии Виталий Желтоногин. Он был рад видеть ребят отдохнувшими и полными сил, с лучистыми глазами и светлыми лицами. Всем им он пожелал хороших оценок, усидчивости, терпения, здоровья и успехов в учёбе. А педагогам — плодотворной работы и достижения поставленных задач.

Специалист отдела образования спорта и туризма Ветковского райисполкома Наталья Ахременко также обратилась к гимназистам:

— Разрешите мне сегодня всех вас поздравить с новым учебным годом и пожелать отличных успехов и здоровья. Приложите максимум усилий для того, чтобы получать наивысшие оценки. В различных районных и областных соревнованиях вам желаю только побед. Будьте первыми!

Финальной нотой линейки стал первый звонок, который дали первоклассница Мария Грибанова и одиннадцатиклассник Виктор Николаенко. После чего дети разошлись по кабинетам на первый урок «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца», посвящённый Году малой родины.

Снежана КОРШИКОВА.

 
 
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В новом учебном году 48 первоклассников собрались во дворе учреждения, чтобы сделать свой первый шаг в страну знаний. Небольшое волнение, красивые букеты цветов...
 
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