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30 августа в Ветке прошла республиканская благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем!»

07.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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30 августа в Ветке прошла республиканская благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем!»

Накануне нового учебного года более 30 учащихся из района получили школьные портфели со всеми необходимыми принадлежностями.

Напомним, что с 1 августа по всей стране проходит ежегодная благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем!», цель которой — помочь многодетным, неполным семьям, а также семьям, испытывающим материальные трудности, подготовить детей к школе. В рамках акции волонтёры движения «Доброе Сердце» в течение последнего месяца распространяли информацию, собирали канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи к предстоящему учебному году.  На Гомельщине организаторами мероприятия выступил областной комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи».

30 августа в Ветке прошла республиканская благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем!»

В Ветке данная акция проходила впервые. Поддержало её руководство райисполкома, профсоюзы, трудовые коллективы, а также более 20 активистов районной организации «БРСМ». Спонсорами выступили директор ООО «ПродмаркетБай» Сергей Соловьёв и индивидуальный предприниматель Светлана Чаховская.

По случаю празднования Дня знаний и подведения итогов акции для школьников и их родителей работники культуры подготовили интересную программу. В торжественной обстановке на сцене городского Дома культуры портфели детям вручали первый секретарь облкомитета общественного объединения «БРСМ» Игорь Завалей, глава района Олег Архипенко, руководитель волонтёрского отряда «7 небо» Гомельского завода литья и нормалей Иван Дусенок, и.о. первого секретаря Ветковского райкома «БРСМ» Вадим Гаврилов и специалист по идеологической работе ОАО «Хальч» Наталья Годлевская. На протяжении всего мероприятия работала детская выставка рисунков, несколько фотозон, все желающие могли сделать аквагрим и сфотографироваться с мультяшными героями.

Финальная часть акции Белорусского республиканского союза молодёжи «В школу с Добрым Сердцем!» подарила в этот день много положительных эмоций и впечатлений. В очередной раз взрослые проявили заботу о детях. А ребята, в свою очередь, стали обладателями полезных  подарков, которые так необходимы для успешного освоения школьных знаний.

С. КОРШИКОВА.

 
 
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Накануне нового учебного года более 30 учащихся из района получили школьные портфели со всеми необходимыми принадлежностями. Напомним, что с 1 августа по всей...
 
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