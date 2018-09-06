Быховское отделение Департамента охраны предлагает сделать достойный выбор профессии

Быховское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает сделать достойный выбор профессии – государственной службы в органах внутренних дел на должностях рядового и младшего начальствующего состава.

Охрана общественного порядка, личной и государственной собственности, предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение безопасности людей, защита их прав и законных интересов – осуществление этих благородных миссий может стать делом вашей жизни.

Проводим набор кандидатов в возрасте до 25 лет, прошедших срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь и способных по своим моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

Срок обучения в учебном центре Департамента охраны – 5 месяцев.

Для прохождения собеседования нужны следующие документы:

паспорт гражданина Республики Беларусь ;

; военный билет и приписное свидетельство;

свидетельство о рождении;

аттестат, диплом (при наличии) об образовании с оценочной ведомостью;

трудовая книжка (при наличии).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 52475 или по адресу: г. Быхов , ул. Смолячкова, д.60.

Начальник Быховского отделения Департамента охраны

МВД Республики Беларусь

Сергей БАЦЕВИЧ.