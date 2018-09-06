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Быховское отделение Департамента охраны предлагает сделать достойный выбор профессии

07.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Быховское отделение Департамента охраны предлагает сделать достойный выбор профессииБыховское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает сделать достойный выбор профессии – государственной службы в  органах внутренних дел на должностях рядового и младшего начальствующего состава.

Охрана общественного порядка, личной и государственной собственности, предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение безопасности людей, защита их прав и законных интересов – осуществление этих благородных миссий может стать делом вашей жизни.

Проводим набор кандидатов в возрасте до 25 лет, прошедших срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь и способных по своим моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

Срок обучения в учебном центре Департамента охраны – 5 месяцев.

Для прохождения собеседования нужны следующие документы:

  • паспорт гражданина Республики Беларусь;
  • военный билет и приписное свидетельство;
  • свидетельство о рождении;
  • аттестат, диплом (при наличии) об образовании с оценочной ведомостью;
  • трудовая книжка (при наличии).

Дополнительную информацию можно получить по телефону    52475  или по адресу: г.Быхов, ул. Смолячкова, д.60.

 

Начальник Быховского отделения Департамента охраны

МВД Республики Беларусь

Сергей БАЦЕВИЧ.

 

 

 
 
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Быховское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает сделать достойный выбор профессии – государственной службы в  органах внутренних...
 
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