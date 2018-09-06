Быховское отделение Департамента охраны предлагает сделать достойный выбор профессии

Быховское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь предлагает сделать достойный выбор профессии – государственной службы в органах внутренних дел на должностях рядового и младшего начальствующего состава.
Охрана общественного порядка, личной и государственной собственности, предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение безопасности людей, защита их прав и законных интересов – осуществление этих благородных миссий может стать делом вашей жизни.
Проводим набор кандидатов в возрасте до 25 лет, прошедших срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь и способных по своим моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
Срок обучения в учебном центре Департамента охраны – 5 месяцев.
Для прохождения собеседования нужны следующие документы: