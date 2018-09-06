Фотовзгляд на красоту родной земли

Редакцией райгазеты «Чачэрскі веснік» объявлен фотопроект, приуроченный к Году малой родины «Все это ты, моя земля».

Наши читатели присылают фотоработы и делятся своим взглядом на родимый край. Природные пейзажи, уютные и красивые уголки райцентра – все это так трогает душу. Предлагаем вниманию несколько фотоснимков и призываем тоже принять участие в фотопроекте.

С нетерпением ждем ваших работ!





Фото Леонида Фролова.





Фото Алины Восаревой.