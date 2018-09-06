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Фотовзгляд на красоту родной земли

07.09.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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Редакцией райгазеты «Чачэрскі веснік» объявлен фотопроект, приуроченный к Году малой  родины «Все это ты, моя земля».

Наши читатели присылают  фотоработы и делятся своим взглядом на родимый край. Природные пейзажи, уютные  и красивые уголки райцентра – все это так трогает душу.  Предлагаем  вниманию несколько  фотоснимков и призываем тоже принять участие в фотопроекте.
С нетерпением ждем ваших работ!

Фотовзгляд на красоту родной земли

Фото Леонида Фролова.

Фотовзгляд на красоту родной земли

Фото Алины Восаревой.

 
 
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Редакцией райгазеты «Чачэрскі веснік» объявлен фотопроект, приуроченный к Году малой  родины «Все это ты, моя земля». Наши читатели присылают  фотоработы и...
 
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