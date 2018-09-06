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Фотовзгляд на красоту родной земли
07.09.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Редакцией райгазеты «Чачэрскі веснік» объявлен фотопроект, приуроченный к Году малой родины «Все это ты, моя земля».
Наши читатели присылают фотоработы и делятся своим взглядом на родимый край. Природные пейзажи, уютные и красивые уголки райцентра – все это так трогает душу. Предлагаем вниманию несколько фотоснимков и призываем тоже принять участие в фотопроекте.
Фото Леонида Фролова.
Фото Алины Восаревой.
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Редакцией райгазеты «Чачэрскі веснік» объявлен фотопроект, приуроченный к Году малой родины «Все это ты, моя земля». Наши читатели присылают фотоработы и...
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