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Идет контроль за техосмотром
07.09.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Госавтоинспекция с 6 по 30 сентября проводит профилактические мероприятия «Гостехосмотр» по контролю за своевременностью получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении.
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Госавтоинспекция с 6 по 30 сентября проводит профилактические мероприятия «Гостехосмотр» по контролю за своевременностью получения разрешения на допуск к...
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