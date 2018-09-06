Идет контроль за техосмотром

Госавтоинспекция с 6 по 30 сентября проводит профилактические мероприятия «Гостехосмотр» по контролю за своевременностью получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

ГАИ напоминает, что за управление транспортным средством без техосмотра предусмотрена административная ответственность: предупреждение или штраф от одной до трех базовых величин.



