Стало плохо за рулём. В Солигорском районе водитель съехал в кювет и умер в больнице

6 сентября около 10:00 вблизи д. Березовка Солигорского района житель Солигорска, управляя автомашиной «ВАЗ», съехал в кювет и ударился в дерево.

В результате водитель и ехавшие с ним две жительницы д. Зажевичи, помещены в больницу, где водитель в 12:00 скончался, сообщает пресс-служба МВД.

По информации очевидцев, водитель потерял управление из-за того, что в дороге ему внезапно стало плохо. Официального комментария этой версии нет.



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