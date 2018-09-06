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Стало плохо за рулём. В Солигорском районе водитель съехал в кювет и умер в больнице
07.09.2018 — Разное | Слуцк Город
6 сентября около 10:00 вблизи д. Березовка Солигорского района житель Солигорска, управляя автомашиной «ВАЗ», съехал в кювет и ударился в дерево.
В результате водитель и ехавшие с ним две жительницы д. Зажевичи, помещены в больницу, где водитель в 12:00 скончался,
По информации очевидцев, водитель потерял управление из-за того, что в дороге ему внезапно стало плохо. Официального комментария этой версии нет.
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6 сентября около 10:00 вблизи д. Березовка Солигорского района житель Солигорска, управляя автомашиной «ВАЗ», съехал в кювет и ударился в дерево.
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