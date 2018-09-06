Почти всегда наши журналисты наблюдают за конфликтными ситуациями со стороны и стараются объективно рассказать о случившемся. Но иногда они и сами оказываются в гуще событий, причем не самых приятных.



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Внештатный автор ABW.BY Виктор Андреев поделился историей, как прокатился по М1 за большие деньги:

"Когда мне зимой пришло постановление о наложении административного взыскания в размере 98 рублей, я в душе взбунтовался: ну как же так, я ведь законопослушный гражданин?! Техосмотр пройден, Правила дорожного движения стараюсь не нарушать, по трассе М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ со скоростью больше 130 км/ч не передвигаюсь (правда, и меньше 120 тоже), при ограничениях сбрасываю скорость.

И все равно поездка с севера на юг страны по главной трассе М1 обошлась втридорога.



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На фото в постановлении машину узнал - да, она, родная. Прояснение ситуации по телефону ни к чему не привело (хотя, забегая вперед, не исключаю, что впоследствии мои звонки все же повлияли на установку дополнительных знаков на разделительной полосе).

Сервис Google Maps обошел нашу страну стороной. Республика Беларусь на картах Google - белое пятно, поэтому визуально рассмотреть ситуацию на дороге со знаками не представляется возможным.



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Оставался единственный выход узнать, где и как я "накосячил", - поехать по трассе М1 и изучить все на месте.

К поездке я подготовился. Сперва посмотрел, что сказано в технических нормативных правовых актах.

СТБ 1300-2014 "Технические средства дорожного движения. Правила применения"

5.1.11. на дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении знаки с учетом содержащейся на них информации и местных условий могут повторяться на той же стороне дороги, дублироваться на левой стороне дороги, разделительной полосе или над проезжей частью, если они могут быть своевременно не замечены водителями из-за крупногабаритных транспортных средств, движущихся по правой полосе проезжей части.

"Все могут короли, все могут короли…" Могут и дальше штрафовать автомобилистов. Ведь очень часто, если не сказать - почти постоянно, знаки, находящиеся с правой стороны дороги, особенно если речь идет о такой загруженной магистрали, как М1, оказываются закрыты крупногабаритными транспортными средствами.



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Вот несколько фотографий, где дорожные знаки установлены только с правой стороны дороги. И таких мест немало. При опережении крупногабаритного транспорта пропустить введенное ограничение и, следовательно, стать нарушителем несложно, каким бы законопослушным гражданином водитель ни был.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58647.php

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Правда, в отдельных местах, как и на "моем" злополучном получертовом 213-м километре, уже установлены знаки и на разделительной полосе.

Тем не менее в требованиях пора уже отменить "могут устанавливаться". А еще не забыть бы и про многополосные улицы наших городов…

Да, справедливости ради стоит отметить, что мы медленно, но движемся в правильном направлении. Однако пока неоднозначные ситуации существуют, как-то неправильно получается, ведь в обязанностях нарушителей не сказано, что они "могут уплачивать штрафы".



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... Штраф давно оплачен, вроде и время прошло, но чувство, что меня "обдурили" на дороге, не покидает.