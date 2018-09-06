Румас считает, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много

Сегодня Александр Лукашенко и Сергей Румас обсуждали вопросы возможного переформатирования структуры правительства . Одно из предложений премьер-министра показалось очень любопытным.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58646.php

Читать полностью в источнике с фото:





На взгляд Румаса, 36 членов правительства для небольшой страны много. Но по поручению президента этот вопрос требует дополнительной тщательной проработки, говорится в сюжете на телеканале «Беларусь 1» .

В состав белорусского правительства входят премьер-министр, его заместители, министры, руководители госкомитетов, концернов и Белкоопсоюза, глава Администрации президента, председатели Комитета госконтроля, Нацбанка и Национальной академии наук, руководитель аппарата Совмина, иные должностные лица по решению президента Беларуси.

Стоит отметить, что в последние годы в Беларуси много говорилось об оптимизации госаппарата на всех уровнях. Предлагалось сократить количество чиновников и за счет этого поднять зарплаты другим госслужащим. Высказывались также предложения по дебюрократизации госаппарата, сокращению избыточных и повторяющихся функций.