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Румас считает, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много
07.09.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня Александр Лукашенко и Сергей Румас
На взгляд Румаса, 36 членов
В состав белорусского
Стоит отметить, что в последние годы в Беларуси много говорилось об оптимизации госаппарата на всех уровнях. Предлагалось сократить количество чиновников и за счет этого поднять зарплаты другим госслужащим. Высказывались также предложения по дебюрократизации госаппарата, сокращению избыточных и повторяющихся функций.
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Сегодня Александр Лукашенко и Сергей Румас обсуждали вопросы возможного переформатирования структуры правительства. Одно из предложений премьер-министра...
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