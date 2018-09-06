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Брестское отделение БелТПП разработало бизнес-туры для иностранцев

07.09.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты разработало бизнес-туры для иностранных деловых кругов, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник генерального директора унитарного предприятия Денис Непша.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58645.php

Брестское отделение БелТПП разработало бизнес-туры для иностранцев

Новый вид услуг по бизнес-туризму предполагает проведение деловых переговоров по интересам, встречи с представителями государственных органов, посещение предприятий и инвестиционных объектов Брестской области. Культурная часть бизнес-тура включает знакомство с местными достопримечательностями. В частности, для представителей бизнеса разработаны трех- и четырехдневные туристические маршруты. В программе - обзорная пешая экскурсия по историческому центру Бреста, посещение Брестской крепости, музея Тадеуша Костюшко в д. Малые Сехновичи Жабинковского района, историко-мемориального музея "Усадьба Немцевичей" в д. Скоки Брестского района, Беловежской пущи, знакомство с белорусской национальной кухней.

"Мы и раньше предоставляли подобные услуги иностранцам, которые приезжали к нам на деловые переговоры. Сейчас планируем расширять туристическую деятельность, максимально использовать возможности безвизового режима. В этой связи намерены пройти сертификацию, чтобы получить право самим принимать и регистрировать безвизовых туристов", - пояснил Денис Непша. Он отметил, что пока программы бизнес-туров в основном заточены на представителей польских деловых кругов. Одновременно Брестское отделение БелТПП при запросе зарубежных гостей готово разработать индивидуальные бизнес-туры под интересы конкретных групп.

Также для продвижения въездного туризма региональное отделение БелТПП совместно с управлением спорта и туризма Брестского облисполкома готовит расширенную презентацию туристического потенциала области на выставке International Tourism Fair 2018, которая пройдет 19-21 октября в Варшаве. В частности, в формате коллективного стенда будут представлены возможности санаторно-курортных учреждений региона, деятельность туроператоров. Еще одна презентация в таком же формате планируется в ноябре на XXVI международной туристической выставке TT Warsaw 2018.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты разработало бизнес-туры для иностранных деловых кругов, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник...
 
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