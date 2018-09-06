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В Ивацевичском районе сгорело 69 т сена
07.09.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест
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Пожар произошел 6 сентября около 17.20 в деревне Гортоль в навесе для хранения грубых кормов 1980 года постройки. "Строение каркасного типа размерами 25 на 100 м принадлежит ОАО. Общая загрузка 79 т. Огнем повреждено 69 т, не повреждено 10 т сена укоса 2018 года", - проинформировали в
Причина пожара устанавливается.
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В Ивацевичском районе сгорело 69 т сена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. Пожар произошел 6 сентября около 17.20 в деревне Гортоль в навесе для хранения грубых...
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