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Около 80 торговых организаций представят продукцию на "Дажынках" в Брестской области

07.09.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Около 80 субъектов хозяйствования примут участие в торговом обслуживании фестиваля тружеников села Брестской области "Дажынкі-2018", который 8 сентября пройдет в городе Высокое Каменецкого района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома. Программа по ссылке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58643.php

Около 80 торговых организаций представят продукцию на "Дажынках" в Брестской области

Гостям ярмарки свою продукцию предложат организации торговли, общественного питания, промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели, пчеловоды, ремесленники. Торговые ряды растянутся более чем на 1,2 км. Площадки будут размещены по периметру городского сквера на улицах Ленина, Советских пограничников, Советской и Пушкина. Планируется установить более 140 павильонов, палаток и выездных кафе на 1,4 тыс. посадочных мест.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58643.php

Около 80 торговых организаций представят продукцию на "Дажынках" в Брестской области

В торговом городке можно будет приобрети со скидками продукцию ОАО "Савушкин продукт", "Брестский мясокомбинат", "Брестское мороженое", "Берестейский пекарь", "Пинский мясокомбинат", "Березовский сыродельный комбинат", "Березовский мясоконсервный комбинат", "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" и других производителей. Сюрпризы также приготовили все райпо области. Предприятия общественного питания порадуют широким выбором продуктов. Блюда будут готовиться на виду у покупателей. Запланировано проведение дегустаций и выставок-продаж. Желающие смогут попробовать натуральный мед от пчеловодов Брестского региона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58643.php

Около 80 торговых организаций представят продукцию на "Дажынках" в Брестской области

Торговые площадки оформят в стилистике районов Брестской области. Главной их темой будет урожай.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58643.php

Около 80 торговых организаций представят продукцию на "Дажынках" в Брестской области

Праздничная ярмарка в столице областных "Дажынак" развернется 8 сентября рано утром и будет работать до позднего вечера.

 
 
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Около 80 субъектов хозяйствования примут участие в торговом обслуживании фестиваля тружеников села Брестской области "Дажынкі-2018", который 8 сентября пройдет в...
 
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