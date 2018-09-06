В августе от укусов клещей пострадало 406 человек, в том числе 110 детей

Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территории Брестской области за период с 01.08.2018 по 31.08.2018.



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За август текущего года по Брестской области от укусов клещей пострадало 406 человек, в том числе 110 детей и подростков в возрасте до 17 лет (за август 2017 года от укусов клещей пострадало 482 человека, в том числе 119 детей и подростков). Больше всего укусов зарегистрировано на территории города Бреста и Брестского района (108/42), Барановичского (60/16), Ганцевичского (38/2), Кобринского (35/11), Пружанского (23/6) и Пинского (22/5) районов.

За 8 месяцев 2018 года на 10% уменьшилось количество лиц, пострадавших от укусов клещей и обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшилось и количество клещей при рекогносцировочных обследованиях природных биотопов области за 8 месяцев текущего года и составило 3,04 экз. на флаго/км (за 8 месяцев 2017 года – 3,3 экз.на флаго/км).

По области зараженность клещей боррелиями, снятых с тела человека за 8 месяцев 2018 года составила – 41,5%, зараженность возбудителями КЭ – 1,5%.

С целью снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводятся акарицидные обработки от клещей на территориях зон отдыха, летних оздоровительных лагерей, парков, скверов, лесопарковых территориях, агроусадьбах и т.д. За 8 месяцев текущего года на территории области в борьбе с переносчиками клещевых инфекций проведены акарицидные обработки на площади 158,7 га.

Наибольшая активность клещей проявляется в мае - июле и сохраняется до конца октября. Активность и численность клещей в природе зависит от климатических факторов, а количество укусов клещей зависит от посещаемости населением лесных лесопарковых зон в сезон активности клещей. При благоприятных погодных условиях в сентябре будет наблюдаться второй пик активности клещей и чтобы избежать укусов клещей жители региона должны повысить бдительность и обязательно соблюдать все меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите при посещении лесных массивов, лесопарковых зон, дачных участков.

Соблюдайте меры личной профилактики, не допускайте нападения и присасывания клещей, выполняя следующие правила поведения:

- следует одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном;

- для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках или магазинах (использовать в соответствии с инструкцией);

- необходимо каждые 2 часа проводить само-и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей;

- после посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков, обязательно осматривать одежду, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом из леса, и дачных участков вещей (рюкзаки, рыболовные снасти, охотничье обмундирование, растения);

- во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, передвигаться по тротуарам и дорожкам;

- пикники и привалы на природе устраивать вдали от деревьев и кустарников, на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте;

- обработать территорию отдыха – протянуть полотно (желательно из фланели) по траве, это поможет собрать затаившихся клещей;

- во время прогулок идти по середине тропинки, не забираясь в заросли высокой травы и на территории с густым кустарником, чаще всего клещи прикрепляются к одежде человека, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву;

- чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения клещевым энцефалитом с алиментарным путем заражения, козье молоко пить в кипяченом виде и для выпаса коз использовать только окультуренные пастбища;

- для снижения численности клещей требуется обеспечить благоустройство своих дачных участков, дворовых территорий, проводить уборку прошлогодней листвы, расчистку от бытового и растительного мусора, окультуривание кустарников, выкашивание травы, не допускать захламленности и свалок бытового мусора, уничтожать мышевидных грызунов.

Алгоритм действий при укусе клеща:

- при обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую организацию здравоохранения (в травмпункт или поликлинику по месту жительства) для его удаления. Чем дольше он находится на теле, тем выше опасность заражения клещевыми инфекциями;

- можно самостоятельно удалить присосавшегося клеща ниткой, завязанной у хоботка покачивая головку клеща со стороны в сторону, или пинцетом, повернув его против часовой стрелки, выдернуть. После удаления клеща необходимо вымыть руки с мылом, место укуса обработать спиртосодержащим средством;

- после удаления клеща обязательно обратиться к врачу-инфекционисту или участковому терапевту (педиатру), для назначения профилактического лечения и установления медицинского наблюдения.

Риск заболеваемости снижается в результате правильно оказанной первой помощи и вовремя начатого профилактического лечения;

- удаленного клеща, при желании, можно исследовать на наличие возбудителя клещевого боррелиоза в одном из центров гигиены и эпидемиологии (гг. Брест, Барановичи, Береза, Дрогичин, Кобрин, Пружаны, Пинск). Наличие вируса клещевого энцефалита в клеще определяется в лаборатории ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г.Брест, пл. Свободы, 11 «а»). Для этого снятого клеща необходимо поместить во флакончик с кусочком смоченной водой ваты и до отправки на исследование хранить в холодильнике. Исследования клещей проводятся на платной основе. Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения лицам, имеющим медицинское противопоказание к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций (Приказ МЗ РБ № 338 от 19.04.2016г.).

Лариса Ярец, энтомолог Брестского областного ЦГЭиОЗ