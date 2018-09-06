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Женщина-физик, которую "обошла" Нобелевская премия, получила более крупную награду
Британский астрофизик Джоселин Белл Бернелл
В 1967 году Джоселин Белл Бернелл, будучи аспиранткой в Кембриджском университете, стала первооткрывательницей пульсаров. Ее научный руководитель Энтони Хьюиш тогда разработал радиотелескоп для наблюдения компактных источников радиоизлучения. Белл Бернелл, собирая материал для диссертации, в одиночку занималась эксплуатацией радиотелескопа и просмотром записей его самописцев. Она научилась отличать помехи от нужных сигналов и убедила профессора Хьюиша детально изучить источники сигналов, которые впоследствии оказались пульсарами — представителями нового класса астрономических объектов.
Шведская королевская академия наук в 1974 году наградила Нобелевской премией в области физики только ученых Энтони Хьюиша и Мартина Райла, без упоминания Белл Бернелл. Это вызвало критику среди астрофизиков и учеников Хьюиша.
Следующие 50 лет астроном преподавала и вела научную работу. Она была деканом наук в Университете Бата, президентом Института физики, возглавляла Королевское астрономическое общество, а также Королевское научное общество Эдинбурга. Сейчас Белл Бернелл работает профессором астрофизики в Оксфорде и возглавляет университет Данди в Шотландии.
Сейчас Белл Бернелл получила специальную награду Breakthrough Prize, которую называют научным «Оскаром». Это крупнейшая в денежном выражении научная премия. Ее денежная составляющая — 2,3 миллиона фунтов стерлингов, или почти три миллиона долларов, это больше, чем сумма, которую получают лауреаты Нобелевской премии. Спонсорами Breakthrough Prize выступают Сергей Брин, Присцилла Чан и Марк Цукерберг, Юрий и Юлия Мильнер, Энн Воджицки и Ма Хуатэн.
Белл Бернелл отметила, что не нуждается в деньгах. Всю сумму она пообещала направить на помощь женщинам, представителям этнических меньшинств и беженцам, которые хотят заниматься физикой. Исследовательница намерена использовать награду, чтобы противостоять «бессознательному предубеждению», которое, по ее мнению, по-прежнему есть в среде исследователей-физиков.
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Исследовательница намерена использовать награду, чтобы противостоять "бессознательному предубеждению", которое, по ее мнению, по-прежнему есть в среде...
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