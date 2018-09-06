ГАИ разместила в Волковыске новый билборд





На въезде в Волковыск со стороны гп. Красносельский появился новый билборд с социальной рекламой профилактической направленности от Госавтоинспекции.

На этот раз ГАИ обратилась к водителям.

В целом все билборды с социальной рекламой можно разделить на профилактические и на имиджевые, направленные на создание позитивного имиджа ГАИ. Все билборды будут размещаться по всей области. Какие-то из них больше в городах, какие-то больше на дорогах.



