Светские «разведенки». Жены олигархов, которых оставили без денег

Графиня Александра Толстая

Первый брак Александры поверг в шок ее родителей. В своих мечтах они явно видели ненаглядную дочурку с хорошими манерами и дипломом Эдинбургского университета рядом с состоятельным мужчиной. Но выбор чада пал на мастера спорта и члена узбекской сборной по конкуру Шамиля Галимзянова, с которым девушка познакомилась во время конного маршрута по Великому шелковому пути. Увы, это только в сказке графиня может выйти замуж за простолюдина и жить с ним долго и счастливо. Брак Толстой был далек от идеала, в семье постоянно не хватало денег, поэтому Александре помимо работы на ВВС в качестве журналиста приходилось заниматься репетиторством по английскому языку.



Александра Толстая с первым мужем Шамилем Галимзяновым. Фото: www.globallookpress.com

Однажды ее учеником стал известный в России бизнесмен Сергей Пугачев. Его тяги к знаниям хватило буквально на несколько уроков и ровно один ужин в компании графини, который был организован в роскошном загородном доме бизнесмена. Их следующая встреча состоялась лишь спустя два года с подачи самой Толстой. Девушка должна была вести одно крупное мероприятие, на которое ее попросили пригласить обеспеченных гостей. Естественно, в списке «обеспеченных» был и Пугачев. На этот раз он не ограничился интеллектуальными беседами с бывшей учительницей за бокалом вина, а занял уже успевшее опустеть место первого мужа. Правда, исключительно на словах. За восемь лет совместной жизни влюбленные так и не смогли дойти до ЗАГСа и официально оформить отношения. Даже трое совместных детей не мешали Сергею жить в гражданском браке. «Православный банкир», как бизнесмена окрестили СМИ, в делах семейных оказался не таким уж и православным. Но это были только цветочки.

Дальнейшие поступки олигарха окончательно подорвали его положительный имидж. Когда в 2010 году «Межпромбанк» Пугачева потерял лицензию, банкира заподозрили в преднамеренном банкротстве предприятия и хищении крупной суммы денег. Начавшееся по этому поводу уголовное дело подтолкнуло бизнесмена воспользоваться давно проверенным предшественниками методом — бежать за границу. Казалось, утешение он должен был найти в Лондоне, где и проживала вся его большая семья, однако по факту в объятиях любимой женщины пробыл недолго, в итоге сбежав от нее и полностью прекратив щедрое финансирование. А жилье в престижном районе британской столицы и обучение в частных школах, как известно, стоят немалых денег. Откуда их взять бывшей журналистке, которая оставила профессию много лет тому назад? С этим вопросом женщина отправилась на программу «Пусть говорят». Уже не такая счастливая и холеная, пуская скупую слезу, она пыталась убедить аудиторию, что ей очень нужна работа. Периодически намекая, что жизнь рядом с мужем была ужасной и он издевался над ней. На вопрос из студии: «Почему же вы родили этому монстру троих детей?», она толком так и не нашла что ответить.



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Марианна Савельева

Жену — в психушку, детей — к себе. И здравствуй, новая жизнь! Именно такой расчет был у Владимира Савельева, когда он решил развестись со своей супругой после 10 лет совместной жизни. Избавиться от второй половины мужчину подтолкнула отнюдь не боязнь потерять дочерей и сына. Всему виной его острое желание избежать раздела имущества.

Первый «звоночек» для Марианны прозвенел за два года до того, как Савельев реально подал на развод, в тот период вся семья находилась в Женеве. В один прекрасный день мужчина в жесткой форме напомнил своей второй половине, что в его доме она никто и даже дети принадлежат ему. После этого неприятного разговора женщина собрала вещи и решила вернуться в Москву, но не успела доехать до аэропорта, как муж догнал ее и попросил прощения. В итоге в столицу они позже вернулись вдвоем, и пока строился их роскошный особняк, поселились за городом в съемном коттедже. О том, что Владимир хочет развестись, Савельева узнала из его записки. Там же он сообщил ей, что она должна выехать из дома. Марианна отказалась выполнять приказ. Когда супруг понял, что добиться желаемого мирным путем у него не получится, пошел на радикальные меры: натравил на бывшую своих охранников, которые ворвались в дом и принудительно отвезли ее в психиатрическую больницу, а сам с детьми скрылся. В конечном итоге обследование женщины не выявило никаких отклонений, поэтому ее довольно быстро отпустили, но учитывая, что она осталась без вещей и документов, ей приходилось скитаться по знакомым, а параллельно околачивать пороги всевозможных инстанций, чтобы вернуть детей. В ноябре этого года будет ровно десять лет, как Савельева добилась своего, достучавшись до власть имущих. Но это скорее исключение из правил, чем норма.



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Яна Прежевская

В 2015 году вся светская тусовка столицы вздрогнула от новости о внезапной гибели Яны Прежевской. Бывшую гражданскую жену олигарха Евгения Фролова нашли в квартире в ужасном состоянии: обнаженная женщина лежала под кроватью и даже не могла говорить. Причиной этого стала сильная черепно-мозговая травма. Пока врачи семь дней боролись за жизнь когда-то одной из самых ярких светских львиц Москвы, люди из ее бывшего окружения сокрушались о печальной жизни «бедняжки», обсуждали ее алкогольную зависимость и полное безденежье, в котором оказалась 41-летняя женщина, расставшись с богатым супругом. 14 февраля Прежевской не стало. В последний путь Яну провожал довольно небольшой круг людей: мама и несколько подруг из прошлой рублёвской жизни. Бывший муж с сыновьями на могиле так и не появился, хотя, если верить слухам, именно он оплатил все расходы, связанные с погребением усопшей. Глядя на всю эту картину, было сложно поверить, что каких-то несколько лет тому назад лежащая в гробу женщина имела все, что хотела и ни в чем не нуждалась. Благодаря внушительному состоянию гражданского мужа Золушка из Норильска за короткий срок стала настоящей принцессой из Москвы. На светском балу она блистала ровно 15 лет, до тех пор, пока бизнесмен Фролов не решил с ней расстаться. В качестве основной причины разрыва выдвигалось две версии. Первая гласит, что Прежевская сильно пила и изменяла Евгению, вторая — бизнесмен нашел другую женщину. Яну ему заменила бывшая супруга украинского футболиста Руслана Ротаня Мария.

Из элитного жилья светской львице со всем ее внушительным багажом в виде шуб, брендовых вещей и дорогущих украшений пришлось перебраться в съемную квартиру. Куда делись эти «остатки былой роскоши» после смерти женщины — неизвестно. По всей видимости, рядом с Прежевской последние два года находились нечистые на руку люди, которые и обобрали ее до нитки. Если верить слухам об алкогольной зависимости, то сделать подобное было нетрудно. Однако все это уже неважно. Со дня смерти прошло три года и мало кто помнит и про саму Яну, и про то, как она умерла.

Елена Бонд

Как ни старалась обычная девочка Лена из Ташкента стать суперстар отечественной эстрады или хотя бы популярной моделью, мало кто помнит Бонд сегодня. И это при том, что деньги ее мужа Юрия Мамонова в 90-е творили чудеса. На дне рождении Леночки пела сама Примадонна, она разъезжала по Москве на крутом джипе и была обладательницей частного вертолета, а еще, между делом, титулом «Миссис Москва 99». Состоятельного супруга Бонд встретила «абсолютно случайно», оказавшись с какой-то подругой на дне его рождения. Видимо, для Юрия в тот день это был лучший подарок из всех, что ему преподнесли. В перерывах между тусовками, записями клипов, поездками за границу, полетами на вертолете и прочей мишурой Елена родила сына, однако роскошная жизнь мгновенно закончилась, когда муж заподозрил девушку в измене.



Елена Бонд, 2007 г. Фото: www.globallookpress.com

Как ни странно, в этот сложный период рядом с Бонд оказалось много желающих ее поддержать. Действительно, почему бы не сделать доброе дело, особенно для человека, которому экс-возлюбленный оставил квартиру и машину? В те времена все это стоило немалых денег. В итоге заботливые «помощники» не только чуть не оставили ее без жилья, но и затащили в съемки фильмов для взрослых под предлогом большого гонорара и чуть ли не мировой славы, которая точно ее настигнет, стоит лишь оголиться перед камерой. Возможно, такими семимильными шагами дело могло дойти и до панели, но, к счастью, Елена вовремя остановилась, нашла новую любовь и снова стала мамой. В этой идеальной картине Бонд не хватает только одного — денег. Женщина еле сводит концы с концами и живет на деньги, которые получает от аренды квартиры. Естественно, ее некогда богатый спонсор не в силах чем-либо помочь бывшей возлюбленной.