Капитальный ремонт аварийного путепровода в Лошице обойдется дороже, чем заявлялось

Окончательная стоимость капитального ремонта аварийного путепровода на МКАД в Лошице может обойтись на 30−40% дороже названных ранее 4−5 млн рублей . Об этом сообщает издание «Минск-Новости» , корреспондент которого побывал на объекте.





Проблемный участок на МКАД заметен издалека по веренице машин, растянувшихся в районе Игуменского тракта на десятки метров со всех четырех сторон мостового сооружения. Людей в часы пик тоже немало: идут на работу и возвращаются с нее домой по временным переходам.

Рабочие демонтировали все 28 балок путепровода. С одной его стороны уже уложено семь балок.

— Сейчас занимаемся армированием и бетонированием балок. Длина каждой — более 33 м, вес — 58 т, — рассказал Вадим Петрашко, руководитель «МСУ № 6». — До конца недели должны поступить еще семь балок, после чего продолжим их монтаж с помощью консольно-шлюзового механизма грузоподъемностью 63 т — это уникальный кран еще времен СССР. Подобных механизмов нет ни у кого на постсоветском пространстве. Даже Россия брала его у Беларуси в аренду при возведении моста в Смоленске. Работаем на данном объекте — с 7.00 до 20.00, если есть необходимость, задерживаемся. К началу октября должны завершить монтаж всех 28 балок мостового сооружения.

Директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик сказал, что сегодня на объекте работают более десяти предприятий со всей страны. Активные работы по восстановлению путепровода начались 6 августа, функционировать он должен уже 7 ноября.





















































— Расписан поэтапный график работ, завершается проектирование капитального ремонта объекта. Хотя производственные объемы сопоставимы с новым строительством. Если не будет форс-мажорных обстоятельств, затяжных дождей или низких температур, сроки будут соблюдены.

Ярошик проинформировал, что нет проблем с техникой, поставкой строительных материалов и трудностей в проведении строительных работ — все проходит в оперативном режиме. Но по его мнению, с учетом количества задействованных кадров и технических ресурсов, можно было бы и более оперативно восстановить транспортное движение вэтом месте.

— Сдерживает поэтапность работ и соблюдение технологических циклов. Нельзя, например, ускорить омоноличивание балок, бетон должен набрать прочность. Специалисты «БелдорНИИ» и технического надзора постоянно отслеживают качество и соблюдение технологической цепочки работ.

Тем не менее, по словам Александра Ярошика, остаются некоторые сложности, и создают их прежде всего водители и пешеходы. Хотя для первых организованы объезды проблемного участка кольцевой, для вторых устроены временные переходы.









— Лихие автомобилисты, игнорируя установленные временные дорожные знаки, пытаются проехать прямо под путепроводом, во время работы техники и людей на его верхней части, — сетует директор. — Этим же грешат некоторые пешеходы: проходят в неположенном месте, хотя вокруг путепровода установлены ограждения, устроены лестничные переходы.





Окончательная стоимость работ на объекте будет определена позже. От уже названных 4−5 млн рублей, когда изначально намечалось заменить 14, а не все 28 балок, она, вероятно, возрастет на 30−40%. К слову, опыт капремонта данного объекта будет использован и на остальных мостовых сооружениях МКАД и магистралях города, износ которых достиг предельной отметки.

Напомним, путепровод МКАД в Лошице в районе развязки улиц Бабушкина — МКАД — Игуменский тракт просел 1 августа . Для движения на этом участке сначала закрыли внутреннее кольцо МКАД, изменились трассы автобусов. С 11 августа движение по просевшему на МКАД путепроводу полностью закрыли .