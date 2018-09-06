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Женщины могут добровольно служить в ВС Украины

07.09.2018 11:27 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Верховная рада приравняла права мужчин и женщин при прохождении военной службы в Вооружённых силах страны и других военных формированиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщины могут добровольно служить в ВС Украины

Документ одобрили 247 народных депутатов при минимально необходимых 226. В соответствии с текстом, теперь представительницы прекрасного пола смогут в добровольном порядке призываться на службу и заниматься не только вспомогательной работой, но иметь доступ к должностям и званиям, а также участвовать в боевых операциях.

Женщины могут добровольно служить в ВС Украины

 
 
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Новости Украины. Верховная рада приравняла права мужчин и женщин при прохождении военной службы в Вооружённых силах страны и других военных...
 
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