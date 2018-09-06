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69 тонн сена сгорело в Ивацевичском районе. Устанавливается причина пожара
Новости Беларуси. Около 70 тонн сена сгорело в Ивацевичском районе.
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Строение принадлежит ОАО. Размеры навеса составляют 25 на 100 метров. Общая загрузка – 79 тонн. Огонь повредил 69 тонн сена, а остальные 10 тонн укоса нынешнего года не были повреждены.
Устанавливается причина пожара.
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Новости Беларуси. Около 70 тонн сена сгорело в Ивацевичском районе. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, происшествие случилось вечером шестого сентября....
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