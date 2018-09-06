Свыше 3000 человек эвакуировали в Венесуэле из-за утечки хлора

Новости Венесуэлы. ЧП произошло в Ансоатеги на предприятии по очистке воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сообщается, что пострадали не менее 7 человек. Всем им оказана медицинская помощь. Состояние людей оценивается как стабильное.

О причинах инцидента информации нет. Власти выясняют обстоятельства произошедшего.