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Свыше 3000 человек эвакуировали в Венесуэле из-за утечки хлора
Новости Венесуэлы. ЧП произошло в Ансоатеги на предприятии по очистке воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что пострадали не менее 7 человек. Всем им оказана медицинская помощь. Состояние людей оценивается как стабильное.
О причинах инцидента информации нет. Власти выясняют обстоятельства произошедшего.
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Новости Венесуэлы. ЧП произошло в Ансоатеги на предприятии по очистке воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что пострадали не менее 7...
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