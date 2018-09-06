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На 83 году ушёл из жизни американский актёр Бёрт Рейнольдс

07.09.2018 11:09 — Разное | СТВ  
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Новости США. Во Флориде на 83 году жизни скончался актёр Бёрт Рейнольдс. У него случился сердечный приступ.  

Как сообщает TMZ, 6 сентября после полудня мужчина позвонил в скорую и сказал, что у Рейнольдса боль в груди и затруднённое дыхание. По словам звонившего, актёр находился в сознании, но на вопросы не отвечал. Артиста госпитализировали.  

Бёрт умер в четверг в одной из больниц Флориды. Отмечается, что в момент смерти мужчины с ним была его семья.  

О том, что у Рейнольдса проблемы с сердцем, было известно. В феврале 2010 года мужчина перенёс операцию.  

Бёртон Леон Рейнольдс родился 11 февраля 1936 года в Лансинг, Мичиган. В юношестве он увлекался американским футболом, но после травмы колена и аварии Рейнольдсу пришлось забыть о спортивной карьере. Бёртон решил посвятить себя актёрству.  

В начале карьеры артист часто играл в комедиях, однако это не приносило популярность. В 1972 году Рейнольдс позировал в обнажённом виде для журнала, после чего стал частым гостем различных ток-шоу. В том же году вышла картина «Избавление» с участием Бёртона, которая принесла ему долгожданную известность.  

В середине 1980-ых актёр тяжело заболел и отошёл от дел. Примерно через год Рейнольд оправился и вновь начал сниматься, но былой успех уже не вернулся, хотя в 1990-ых и было несколько удачных ролей.  

Последней работой Бёртона была роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», но сцены с ним ещё не успели снять.  

 
 
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Новости США. Во Флориде на 83 году жизни скончался актёр Бёрт Рейнольдс. У него случился сердечный приступ.   Как сообщает TMZ, 6 сентября после полудня мужчина...
 
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