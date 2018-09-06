|
На 83 году ушёл из жизни американский актёр Бёрт Рейнольдс
Новости США. Во Флориде на 83 году жизни скончался актёр Бёрт Рейнольдс. У него случился сердечный приступ.
Как
Бёрт умер в четверг в одной из больниц Флориды. Отмечается, что в момент смерти мужчины с ним была его семья.
О том, что у Рейнольдса проблемы с сердцем, было известно. В феврале 2010 года мужчина перенёс операцию.
Бёртон Леон Рейнольдс родился 11 февраля 1936 года в Лансинг, Мичиган. В юношестве он увлекался американским футболом, но после травмы колена и аварии Рейнольдсу пришлось забыть о спортивной карьере. Бёртон решил посвятить себя актёрству.
В начале карьеры артист часто играл в комедиях, однако это не приносило популярность. В 1972 году Рейнольдс позировал в обнажённом виде для журнала, после чего стал частым гостем различных ток-шоу. В том же году вышла картина «Избавление» с участием Бёртона, которая принесла ему долгожданную известность.
В середине 1980-ых актёр тяжело заболел и отошёл от дел. Примерно через год Рейнольд оправился и вновь начал сниматься, но былой успех уже не вернулся, хотя в 1990-ых и было несколько удачных ролей.
Последней работой Бёртона была роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», но сцены с ним ещё не успели снять.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Во Флориде на 83 году жизни скончался актёр Бёрт Рейнольдс. У него случился сердечный приступ. Как сообщает TMZ, 6 сентября после полудня мужчина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)